"Circola in Europa dall'estate" ​Così è arrivato il "nuovo" Covid

Da quest'estate, in Europa sta circolando una nuova variante del Sars-CoV-2, proveniente dalla Spagna. La scoperta arriva da un team internazionale di ricercatori, che ha portato alla luce 20A.EU1.

Lo studio, ancora in fase di pubblicazione, è stato guidato da Emma Hodcroft dell'Università di Basilea chem insieme ai colleghi dell'ETH di Zurigo e del consorzio SeqCOVID-Spagna, ha analizzato e confrontato le sequenze del genoma del virus raccolte da pazienti con Covid-19 in tutta Europa. Così, è stato possibile tracciare la diffusione e l'evoluzione del nuovo coronavirus. L'analisi ha portato alla luce la nuova variante, che avrebbe avuto origine in Spagna, quando un lavoratore del nord-est del Paese ha infettato diverse persone. Poi, la variante si è diffusa rapidamente in tutta la Nazione, per poi spostarsi in altri Paesi: ora rappresenterebbe quasi l'80% delle sequenze spagnole.

Al di fuori della Spagna, invece, la frequenza della variante si attestava su valori molto bassi a metà luglio. Col passare del tempo, però, in Svizzera, Irlanda e Regno Unito, la percentuale è salita, raggiungendo il 40-70% a settembre. La trasmissione, nel corso delle settimane è cresciuta ancora: " Attualmente 20A.EU1 rappresenta il 90% delle sequenze dal Regno Unito, il 60% delle sequenze dall'Irlanda e tra il 30 e il 40% delle sequenze in Svizzera e nei Paesi Bassi. Si tratta quindi di una varianti più diffuse in Europa. È stato identificato anche in Francia, Belgio, Germania, Italia, Lettonia, Norvegia e Svezia ".

" Al momento non è chiaro se questa variante si stia diffondendo a causa di un vantaggio che può avere nella trasmissione del virus ", hanno spiegato i ricercatori, indicando la mancanza di prove circa una mutazione che aumenta la trasmissione o a un impatto sull'esito clinico". L'aumento della diffusione di questa variante in Europa potrebbe essere spiegata anche con " l'alta incidenza di casi registrati in Spagna, a seguito dalla diffusione estiva tra i turisti ". La variante non è per forza legata all'aumento dei casi: " Non è l'unica variante in circolazione nelle ultime settimane e mesi- spiegano i ricercatori di Basilea- In effetti, in alcuni paesi con aumenti significativi dei casi di Covid-19, come il Belgio e la Francia, sono prevalenti altre varianti ".