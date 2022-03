"Mi tradisce con te". E chiede 20mila euro di risarcimento all'amante della moglie

Ha scoperto il tradimento della moglie e per vendicarsi ha deciso di chiedere un risarcimento all’amante, un amico di famiglia. Per questo un operaio edile di 41 anni della provincia di Frosinone è finito in arresto. Per lui accusa di estorsione.

Un "risarcimento" da 20 mila euro

La storia arriva dalla provincia di Frosinone, precisamente da Boville Ernica. Un operaio 41enne ha scoperto, quanto pare casualmente, la tresca tra la moglie e un uomo, amico di famiglia. Senza batter ciglio, il marito tradito si è presentato dall’amante della moglie chiedendo un risarcimento del danno: 20 mila euro. Cifra che sarebbe stata pagata. Poi però, l’operaio ha continuato a chiedere denaro e ha pressato con minacce il rivale in amore che questa volta non ha ceduto ma ha avvertito i carabinieri. I militari, ascoltata la storia dell’amante, hanno deciso di organizzare un incontro-trappola. Il 41enne s’è presentato all’appuntamento pregustando di poter intascare altri contanti, invece ad aspettarlo ha trovato le manette dei carabinieri: è stato arrestato i mentre intascava la somma richiesta. Il magistrato di turno presso la Procura di Frosinone ha concesso al giovane, difeso dall’avvocato Tony Ceccarelli, il beneficio dei domiciliari in attesa della convalida del fermo prevista per lunedì 28 marzo presso il tribunale di via Fedele Calvosa a Frosinone.

Le tensioni in famiglia e la scoperta del tradimento

L’estorsione nei confronti dell’amante è solo la punta dell’iceberg di una storia fatta di tensioni familiari e presunti maltrattamenti. Il 41enne, infatti, è da tempo separato dalla moglie la quale ha presentato denuncia per violenze subite dall’uomo, aggravate dalla presenza dei figli minori della coppia. La scoperta del tradimento da parte della donna sarebbe avvenuta in seguito a un tentativo di riconciliazione da parte dell’uomo, andato però a vuoto in quanto la moglie lo ha respinto. A quel punto il 41enne avrebbe seguito la coniuge e avrebbe scoperto la tresca con l’amico di famiglia, a cui poi ha chiesto soldi come risarcimento per evitare lo scandalo. La facilità con cui ha ottenuto il denaro deve averlo convinto ad insistere. Solo che a quel punto l’amante della moglie ha deciso di sporgere denuncia. L’incontro per la consegna della somma di denaro è avvenuto davanti ad una pizzeria in un paese del frusinate. Ma ad attendere il 41enne c’erano i carabinieri.