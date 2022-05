L'addetta alle pulizie irrompe a Rainews24. "Scusi signora, siamo in onda"

Gli imprevisti in televisione capitano e sono più frequenti di quanto non si creda. A volte conduttori e regia sono bravissimi a mascherarli. "È il bello della diretta", si diceva un tempo. Ne sanno qualcosa Alessandro Baracchini e Ilario Piagnarelli. Ieri, proprio mentre erano in diretta su Rainews24 con il programma di approfondimento Pomeriggio24, un'addetta alle pulizie ha fatto il suo ingresso in studio. Un momento durato non più di una manciata di secondi, che ha strappato un sorriso al pubblico.

I due erano intenti a discutere della guerra in Ucraina e ad analizzare il momento raggiunto dal conflitto quando, all'improvviso, una delle addette al rassetto dello studio ha fatto capolino da dietro le quinte. Percepibile, e comprensibile, lo stupore dei due giornalisti, soprattutto quando la donna, evidentemente inconsapevole di essere in diretta, ha educatamente salutato i due giornalisti con un cordiale: " Salve ". Alessandro Baracchini, accortosi subito della bizzarra intrusione, ha deciso di non far finta di niente e ha esclamato un sorpreso: " No, bellissimo ". Baracchini ha poi aggiunto, quasi imbarazzato: " Scusi signora, siamo in onda ".

Percepibile l'imbarazzo del momento ma, senza batter ciglio e con eleganza, Alessandro Baracchini ha congedato l'addetta alle pulizie: " Saluti a tutti, grazie! ". La donna ha colto immediatamente il messaggio mandato dal conduttore e subito dopo si è defilata nel dietro le quinte della trasmissione, non prima di salutare i due giornalisti presenti in studio: " Arrivederci e a dopo ". Alessandro Baracchini ha saputo gestire con grande professionalità l'imprevisto della diretta e ne ha approfittato per creare un post divertente, ironico e auto-ironico su quanto accaduto: " Finora non era mai successo che io sappia e in 23 anni ne sono successe di cose buffe a RaiNews24 ".