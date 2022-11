Se il cavallo arriva sui banchi di scuola

Dopo due anni di sospensione, causa covid, torna la FieraCavalli di Verona. Un evento, nato per gli operatori ed appassionati del settore, che nel corso delle 123 edizioni precedenti si è trasformato in un irresistibile richiamo per un pubblico, generalista. Spettacoli, cultura, turismo, enogastronomia, e chi più ne ha ne metta in questa 4 giorni che richiama decine di migliaia di persone non solo dall’Italia. Tra le molteplici iniziative, una in particolare, segnerà questa 124 edizione, l’ingresso di sua "Maestà" il Cavallo sui banchi di scuola. Per la prima volta, infatti, una scuola italiana ha deciso di dedicare un piano di studi per formare tutte quelle figure professionali che quotidianamente accudiscono il nostro illustre quadrupede.

Un avvio al… trotto, dicono dall'Istituto Tecnico Agrario Bettino Ricasoli di Siena che porterà i propri alunni e parte del comitato scientifico ad incontrare pubblico ed allievi di altri istituti similari nel padiglione 4 zona B2/C2 presso l’Area Forum AGSM AIM. Il progetto, per ora unico in Italia, ha per tema fondante le varie diramazioni che compongono l'“Educazione, Cura e gestione a terra del cavallo”. Un lavoro certosino, maturato negli anni e reso possibile dalla professionalità ed impegno della rete d’Impresa “Final Furlong”, a cui aderiscono allevamenti, ippodromi, aziende di comunicazione, di molteplici regioni italiane e francesi.