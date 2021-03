Quella sentenza sui vaccini ​che apre le porte ai risarcimenti

Via libera all'indenizzo per danni, anche se il vaccino è solo raccomandato. A stabilirlo è una sentenza della Corte di Cassazione, depositata oggi, che ha preso atto della pronuncia della Corte Costituzionale cui aveva posto la questione, riconoscendo definitivamente il risarcimento danni.

Il caso preso in esame era quello di un soggetto che aveva contratto il " lupus eritematoso sistemico " dopo essersi vaccinato contro l'epatite A. In primo grado, il giudice aveva stabilito l'esistenza di un nesso di causalità tra la vaccinazione e la malattia, ma non si era pronunciato sulla possibilità di riconosce un indennizzo per i danni causati dal siero, che era stato somministrato in via non obbligatoria, dato che la vaccinazione è facoltativa. In secondo grado, la Corte d'Appello invece aveva affermato che non poteva essere fatta alcuna differenza tra la vaccinazione " imposta " e quella " raccomandata ". In questo caso, inoltre, la somministrazione del siero era stata "incentivata" dalla Regione. Per questo, i giudici avevano disposto un indennizzo a favore del paziente che aveva contratto il lupus. Vista la decisione, il Ministero della Salute aveva presentato ricorso contro la sentenza di secondo grado. La Cassazione, dopo aver esaminato il caso, aveva rinviato la questione alla Corte Costituzionale, per chiederle di stabilire la legittimità della " mancata previsione dell'indennizzo per i vaccini non obbligatori ". La Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo relativo al risarcimento in caso di danni dei vaccini, " nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente all'integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da virus dell'epatite A ".