Sesso nel bungalow con un 16enne: nei guai un imprenditore

Il sole, il mare e le giornate di relax passate nei villaggi turistici. Luoghi in cui si fanno nuove amicizie mentre ci si abbronza e si balla con gli animatori. Capita però che il divertimento possa andare oltre il consentito. È ciò che è successo a un imprenditore 35enne del Milanese, titolare di una società di animazione che presta servizio nei villaggi turistici e negli alberghi. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe fatto sesso con un ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva solo 16 anni, assunto per la stagione estiva.

Luci rosse dentro i bungalow

I fatti si sarebbero svolti in una struttura che prevedeva l’organizzazione di eventi e spettacoli di intrattenimento di Marina Romea (Ravenna) nel mese di giugno 2021. Durante i loro giochi erotici, secondo l'accusa, sarebbe stato invitato anche un 20enne. I primi incontri erano stati casuali e il minorenne sarebbe stato consenziente. La terza volta però avrebbe detto di no, raccontando tutto ai genitori. Questi sotto choc avrebbero invitato il figlio a denunciare l'adulto anche in base alla sua vicinanza con altri ragazzi.

Gli inquirenti hanno dunque aperto un'indagine durante la quale si sono scoperti i retroscena della storia. L'imprenditore avrebbe fatto leva della sua posizione per adescare il giovane promettendogli il lavoro estivo in cambio del sesso. Nessuna costrizione, dunque, ma una probabile soggiogazione del minorenne.

Nonostante fosse indagato per violenza sessuale aggravata dalla minore età, il 35enne continuava a frequentare il settore dell'animazione assieme ad altri giovani. Il rischio di reiterazione del reato era molto alto. Per questo motivo gli è stato formalizzato l'arresto domiciliare su ordinanza di custodia cautelare sollecitata dal pubblico ministero. Risulta indagato, ma in stato di libertà, anche il 20enne che avrebbe preso parte ad uno degli incontri a luci rosse.