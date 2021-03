Silvio Berlusconi: "Non perdere neppure un minuto per portare fuori l'Italia da questa tragedia"

In occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, Silvio Berlusconi ha pubblicato un video su Facebook ricordando l'ultimo anno trascorso in pandemia: " Oggi è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid ha seminato e continua a seminare dolore, lutti, angoscia in tutto il mondo ". Il Cavaliere ha sottolineato l'importanza di " rendere omaggio a chi non ce l'ha fatta -soltanto da noi sono oltre centomila italiani- significa anche prendere un impegno solenne con loro, con la loro memoria, con le loro famiglie ".

L'impegno ricordato da Silvio Berlusconi è quello di " fare ogni sforzo per sconfiggere al più presto la malattia ". Silvio Berlusconi trasmette sicurezza nel suo videomessaggio condiviso attraverso i social: " Oggi con i vaccini ce la possiamo fare. Altri Paesi lo stanno facendo. Noi abbiamo cominciato a farlo: dobbiamo procedere senza ritardi, senza paure, senza divisioni, senza inutili polemiche ". Il videomessaggio di Silvio Berlusconi è arrivato poco dopo la conferma dell'Ema sulla sicurezza e affidabilità del vaccino AstraZeneca, fermato lo scorso lunedì in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea in via precauzionale. Mario Draghi, a pochi minuti dal via libera dell'Ema, ha informato il Paese che già da domani riprenderanno le vaccinazioni con il preparato di AstraZeneca, in modo tale da portare incrementare il ritmo di somministrazione del vaccino.

È stato un anno difficile, come ricorda Silvio Berlusconi: " Tutti noi abbiamo sofferto quest'anno. Chi ha perso una persona cara, chi ha sofferto la malattia in prima persona, chi ha dovuto sottoporsi a sacrifici e limitazioni pesantissime dal punto di vista economico. Ma anche dei rapporti umani e della qualità della vita, penso ai più giovani, agli anziani soli, che sono stati ancora più soli ". Il Cav ha patito in prima persona il contagio da coronavirus, con conseguente ricovero all'ospedale San Raffaele: " Ho provato in prima persona l'angoscia e il dolore del virus e questo mi fa sentire ancora più vicino alle vittime e ai malati ".