“Sono deficiente?”, “Si, lo è”: Garlasco, scontro di fuoco tra Giletti e Capra, cosa è successo

Si sono accesi gli animi nel corso della trasmissione condotta da Massimo Giletti su Rai Tre, “Lo Stato delle Cose”, tra il conduttore e il consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, sul delicato argomento che riguarda i pedali della bicicletta di Alberto Stasi.

Il motivo del contendere

Prima che scoppiasse il putiferio in studio, Giletti ha mostrato agli ospiti e agli spettatori il “pizzino” dove colui che all’epoca dei fatti era l’ex capitano dei carabinieri del Ris, Alberto Marino, aveva scritto che l’esito dei risultati fosse negativo all’OBTI test, ossia quello che si utilizza per determinare se una macchia di sangue è di origine umana.

Il botta e risposta

“Quello che importa è questo, scritto a mano da Marino”, spiega Giletti, sottolineando il fatto che sui pedali di Stasi non ci fosse alcuna traccia del sangue di Chiara Poggi. “Sono deficiente io, caro dott. Capra, a non capire che questo è negativo?”, domanda ironicamente il conduttore. Il consulente della famiglia Poggi, però, per tutta risposta afferma quanto domandato da Giletti. “Sì, sì, sì”, è la replica di Capra. “Sì, è deficiente lei”, aggiunge.

L’acceso scontro verbale, poi, si è concluso con un sorriso. “Sono deficiente, va bene, me lo dica guardandomi in faccia, sono contento, ne godo tanto”, ha concluso Giletti, sottolineando “lo prendo con il sorriso”.

Giletti: "Sono deficiente io caro dottor Capra a non capire che questo è negativo oppure no? Perché io non so più cosa dire" Capra: "Si è deficiente lei" #Garlasco https://t.co/xUqQK8MS2A — Xian (@DG_Xian) October 12, 2026

La difesa di Sempio

Un tema sempre più delicato e mediatico, quello di Garlasco. Sono giorni intensi visto che la difesa di Andrea Sempio si prepara a depositare le contro deduzioni e le memorie difensive entro il 18 ottobre nell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Pavia. Dunque, sono ore decisive per capire cosa succederà e se ci sarà un rinvio a giudizio.