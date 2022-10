"Sono in regola". E lo straniero aggredisce la troupe di Striscia la Notizia

Sarebbero stati aggrediti e derubati da un uomo di trentasette anni originario del Marocco, lo stesso al quale si erano rivolti mentre stavano realizzando un servizio sulla presenza di venditori ambulanti di stampe nel centro storico di Firenze. Questo è quanto successo nei giorni scorsi ad una troupe del programma televisivo "Striscia la Notizia", arrivata nel capoluogo della Toscana dopo aver raccolto una segnalazione dei residenti. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti nelle scorse ore, i fatti si sarebbero svolti in via Ricasoli. L'inviato era impegnato insieme al cameraman a documentare quanto stava accadendo nella zona del Duomo, focalizzandosi in modo particolare sulla vendita abusiva di stampe raffiguranti noti scorci e monumenti fiorentini.

Individuato il sospettato

Avrebbe quindi avvicinato un venditore magrebino presente in quel momento sul posto, con l'obiettivo di intervistarlo e di chiedergli informazioni sull'argomento. Quest'ultimo però non avrebbe affatto gradito l'attenzione mostrata nei suoi confronti: prima si sarebbe giustificato dicendosi in regola con i permessi, poi avrebbe perso la pazienza ed avrebbe aggredito i suoi interlocutori cercando di colpirli a suon di calci e pugni per costringerli ad andarsene. E, dulcis in fundo, sarebbe riuscito a strappare la telecamera dalle mani dell'operatore, per poi dileguarsi nelle vie limitrofe portandola con sè. A seguito di quanto avvenuto, sono stati allertati i carabinieri ed una volante è giunta rapidamente sul posto, per raccogliere le dichiarazioni dei presenti in modo tale da ottenere un identikit del presunto aggressore. E la ricerca ha dato in breve i suoi frutti: i militari dell'Arma hanno setacciato l'area e sono riusciti ad individuare il principale sospettato, che non si era ancora allontanato dal centro.

A quel punto sono scattate le operazioni di accertamento: il trentasettenne extracomunitario è risultato in regola con il permesso di soggiorno, per quanto avesse alle spalle dei precedenti. E stando poi a quanto riportato dai media locali, l'uomo avrebbe fornito alle forze dell'ordine anche una spiegazione circa l'origine del suo gesto: si sarebbe infatti giustificato facendo presente ai carabinieri come la sua attività lavorativa fosse legittima, per quanto modesta. E che, sempre secondo il suo punto di vista, la troupe di Striscia volesse al contrario farlo passare a tutti i costi per un venditore ambulante abusivo. A seguito dell'accaduto, lo straniero è stato ad ogni modo denunciato in stato di libertà per furto con strappo, in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. E nelle prossime ore potrebbero dunque esserci ulteriori novità.