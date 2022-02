"Sta mettendo su chili...": la bordata velenosa di Corona alla Berlinguer

Il duo televisivo formato da Bianca Berlinguer e Mauro Corona è tornato a intrattenere il pubblico di Cartabianca dopo il pit-stop di alcuni mesi fa. La coppia funziona perché i due sono l'una all'esatto opposto dell'altra. Eppure, Bianca Berlinguer insieme al filosofo scalatore, sembra accantonare per qualche minuto la sua nota rigidità in favore di un atteggiamento più sciolto e rilassato, merito dell'irriverenza di Mauro Corona. Ed è forse anche per questo motivo che la conduttrice ha insistito così tanto per riaverlo alla sua corte, nonostante battute come quelle dell'ultima puntata ne avrebbe voluto fare volentieri a meno.

Mauro Corona stuzzica, gioca e provoca. È l'unico che si può prendere certe libertà con Bianca Berlinguer, che a Corona consente tutto. O quasi. Il filosofo gioca a fare l'innamorato respinto con Bianca Berlinguer, si diverte a fare battute a doppio senso e a osservare la reazione della conduttrice, talvolta infastidita, altre imbarazzata, ma più spesso divertita. A "Bianchina", come la chiama spesso Mauro Corona, piace giocare con l'irriverenza del suo ospite e si offre spesso come spalla per le sue battute, anche se in maniera molto morigerata.

In apertura di puntata, i due scherzavano sulle scalate delle cascate ghiacciate, di cui Mauro Corona è un esperto. Il filosofo ha mostrato a Bianca Berlinguer un chiodo utile per l'attività di risalita e la conduttrice ha avanzato l'ipotesi che, prima o poi, potrebbe andare con lui a scalare il ghiaccio. A quel punto Corona ne ha approfittato per una battuta: " No, è già ghiaccio lei... ". Il filosofo conosce bene la sua ospite ed era a conoscenza di toccare un suo punto debole, un aspetto sul quale la Berlinguer si mostra spesso suscettibile. " Questa battuta non mi piace e se la poteva proprio risparmiare, perché è frutto di luoghi comuni ", ha replicato stizzita la conduttrice.