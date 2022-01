La battuta di Corona che imbarazza "Bianchina"

Pronti via, puntata impegnativa per Bianca Berlinguer a Cartabianca. Nel giorno della seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, la giornalista e conduttrice non ha rinunciato ad aprire la puntata con il consueto appuntamento con Mauro Corona. Inevitabile che gran parte del blocco destinato al filosofo scalatore sia stato dedicato alla corsa per il Quirinale. Peccato che l'avvio del blocco di Mauro Corona sia stato caratterizzato da problemi audio. E nonostante questo, anzi, proprio cogliendo l'occasione, lo scalatore e opinionista non ha mancato di fare una battuta a doppio senso, sulla quale Bianca Berlinguer ha preferito sorvolare.

Come di consueto, il filosofo si è collegato dalla sua casa di Erto, in Friuli Venezia Giulia, con lo studio di Roma da dove va in onda il programma della prima serata del mercoledì di Rai3. Il solito microfono a clip di Mauro Corona ha mostrato subito alcuni problemi, tanto che a Roma e a casa la voce del filosofo non arrivava. Si è reso necessario l'intervento del tecnico sempre presente nella casa di Corona per passare allo scalatore un microfono a gelato, stavolta funzionante.

Ma Mauro Corona non è evidentemente abituato a mantenere il microfono tra le mani e nei primi secondi di chiacchiera con Bianca Berlinguer lo teneva troppo distante dalla bocca. A quel punto la conduttrice ha invitato il filosofo ad avvicinare il microfono alla bocca. " Lo tiene troppo basso ", l'ha ripreso Bianca Berlinguer.