Stefano, malato di distrofia che rinuncia all'eutanasia: "Salvato da Facebook"

Aveva scelto il suicidio assistito in Svizzera, per mettere fine alle difficoltà e alla sofferenza legate alla sua malattia. Ma Facebook lo ha strappato alla morte, perché " ho capito che se sei circondato da amici puoi vivere con dignità ". A parlare, in un'intervista a Libero, è Stefano Gheller, 47enne di Cassola (in provincia di Vicenza), che aveva pensato di togliersi la vita, data la sofferenza e la solitudine causategli da una grave forma di distrofia muscolare, di cui soffre fin dalla nascita.

La sua vita, racconta, è sempre stata una lotta e alle difficoltà quotidiane, di chi non può mangiare, respirare o camminare da solo, si sono aggiunte quelle economiche. Stefano, infatti, vive da solo, assistito da una badante, con " un sostegno complessivo di 1800 euro, ma 1500 se ne vanno solo per la badante. Pago un affitto, non mi resta nulla in tasca per vivere ". La madre di Stefano è allettata da 15 anni, mentre la sorella minore è su una sedia a rotelle: entrambe soffrono della stessa malattia del 47enne.

Fino a qualche tempo fa, Stefano pensava di volerla fare finita e aveva contattato la clinica Dignitas in Svizzera, per chiedere informazioni e costi del suicidio assistito. A fargli pensare alla morte era stato un episodio avvenuto qualche tempo fa, quando i ladri erano entrati nella sua casa: " Io ero a letto, ho sentito i rumori e ho intuito subito che stavano entrando estranei a casa mia. Non potevo fare nulla. In quel momento ho provato un grande senso di impotenza, ho pensato alla mia vulnerabile esistenza e ho deciso di dire basta ", racconta l'uomo a Libero. I ladri, quella volta, sono scappati senza rubare nulla, ma " quella visita indesiderata mi aveva segnato parecchio ". Per questo, Stefano ha deciso di iniziare ad informarsi sulle possibilità legate al suicidio assistito, " un pensiero che ho comunque cacciato spesso nella mia vita, ma che questa volta era arrivato deciso ".

Poi, l'inaspettata solidarietà è arrivata da Facebook. Infatti, quando Stefano ha comunicato le sue intenzioni sul social, "ho raccolto tantissime manifestazioni di solidarietà. In tanti mi sono venuti a trovare qui a casa, persino il vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol ". Migliaia i messaggi di stima arrivarti al 47enne, che ora può contare sugli amici, che da virtuali sono diventati reali: " Sono anche stato invitato a pranzo a Natale, a un concerto, a casa di questi nuovi amici di Facebook ". E queste persone gli ricordano che " se sei circondato da amici puoi vivere con dignità. Nel senso che per me una delle cose più pesanti da sopportare è la solitudine, e ovviamente il non riuscire a essere indipendente mai ". Sul social è partita anche una raccolta fondi per aiutare Stefano a sostenere tutte le spese e sembra che anche dal Comune debba arrivare un sussidio di 400 euro mensili.