Il governo britannico ha messo a punto una stretta nei riguardi di determinate categorie di migranti, allo scopo di rafforzare i controlli verso gli stranieri incriminati per reati. È quanto si apprende da una bozza, visionata dalla stampa d'Oltremanica, e stipulata tra i ministeri dell'Interno e della Giustizia con una società specializzata nella produzione di strumenti di sorveglianza. La stretta in questione si basa su due obblighi fondamentali per gli immigrati: indossare un particolare smartwatch e sottoporsi a più scansioni facciali al giorno.

Secondo il contratto stipulato pochi mesi fa dal governo di Sua Maestà, che verrò applicato in autunno, i migranti condannati dalle Corti penali nazionali dovranno portare, quale alternativa al classico braccialetto elettronico, uno smartwatch progettato per trasmettere all'istante alle forze dell'ordine, la posizione la posizione geografica del condannato.

Gli stranieri dovranno usare lo stesso dispositivo per scansionarsi la faccia fino a cinque volte al giorno. Le fotografie facciali scattate utilizzando i cyber-orologi verranno poi inviate alla polizia per confrontarle con le immagini biometriche del viso registrate nei database degli agenti, in modo da assicurare un controllo periodico e minuzioso degli stranieri condannati. In base alle informazioni raccolte dai giornali inglesi, il rafforzamento del monitoraggio dei migranti costerà alle casse pubbliche circa 6 milioni di euro.