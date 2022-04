Lo studio che spiega Omicron: "Tutti i sintomi per riconoscer la variante"

Arrivano nuove e importanti conferme sulla variante Omicron di Sars-CoV-2: nei vaccinati, i sintomi sono molto più lievi rispetto alla precedente Delta e raramente si finisce in ospedale. È la conclusione a cui è arrivato l'ultimo importante studio britannico appena pubblicato sulla rivista The Lancet che ha raccolto decine di migliaia di pazienti infettati per scoprire quali siano stati i sintomi più comuni e le caratteristiche principali di quest'infezione. La novità riguarda la modalità in cui sono stati valutati tutti questi dati, e cioé tramite un'app, in pratica un enorme databese tecnologico scaricato da 4 milioni di persone.

Cos'è lo studio Zoe

Dietro allo studio c'è anche chi parla italiano: è Cristina Menni, ricercatrice del Gemelli di Roma presso il King’s College di Londra, che al Corriere della Sera ha confermato le confortanti premesse. Omicron fa meno paura perchè, ad esempio, " solo il 17% dei pazienti contagiati da questa variante ha dichiarato di aver perso gusto e olfatto contro il 53% di quelli che hanno sperimentato le conseguenze di Delta ". Una sintomatologia molto comune, invece, è il mal di gola, a volte forte tant'é che può comportare una " difficoltà a deglutire " spiega la dottoressa. Come detto, però, la novità è rappresentata dall'app Zoe, creata dall'Università londinese, che ha avuto gran successo nella popolazione. " Abbiamo utilizzato una metodologia statistica che permette di abbassare di molto la probabilità di errori. I due gruppi di pazienti sono stati selezionati secondo precise caratteristiche di età e sesso, proprio per renderli omogene i".

Differenze Delta-Omicron

Per studiare bene la variante, sono stati presi in esame i risultati di 63mila inglese vaccinati e positivi al Covid. A questo punto, sono stati selezionati due distinti mini gruppi da 5mila persone comprendendo chi si era ammalato con Delta, fino allo scorso novembre, e quelli infettati da Omicron negli ultimi mesi. " I sintomi sono risultati diversi per durata e caratteristiche. Si va da una media di 6,5 giorni per Omicron agli 8,9 per Delta ", spiega la ricercatrice. Differenze sostanziali anche per i vaccinati con tre dosi: se con Delta la malattia durava mediamente 7,7 giorni, con Omicron si è scesi a 4,4. " Anche il rischio di ospedalizzazione è inferiore nei pazienti vittime della variante presente fino a novembre ".

"Non si replica nei polmoni"