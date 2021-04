SuperEnalotto, Jackpot da capogiro: 142,3 milioni

Jackpot del SuperEnalotto di Sisal da capogiro quello in palio con l’estrazione sabato 24 aprile, pari a 142,3 milioni di euro e c'è da sottolineare che nella storia del gioco sono stati vinti ben 124 Jackpot e quello ora a disposizione è il quinto più alto di sempre in Italia e attualmente il primo montepremi in Europa e il secondo al mondo.

Ci si chiede se in tempi di pandemia i sogni degli italiani, i loro desideri sono cambiati o meno. E cosa potrebbe significare vincere al SuperEnalotto una cifra di oltre 140 milioni di euro? È semplice, basta chiudere gli occhi e dar sfogo alla fantasia, a quello che si potrebbe fare per se e per gli altri…

Ad accomunare comunque tutti è il fatto che la vincita arriva dopo aver scelto pochi numeri fortunati, da schedine giocate con piccole cifre, come è successo con il Jackpot record da oltre 209 milioni di euro vinto il 13 agosto 2019 a Lodi ed è stata la vincita più alta mai assegnata nella storia di SuperEnalotto di Sisal realizzata giocando solamente 2 euro.

Lo stesso è avvenuto con l’ultimo Jackpot assegnato il 7 luglio 2020 a Sassari, valore 59.472.355,48 euro, centrato con una schedina da 3 euro. Il 6 del valore di 67.218.272,10 euro del 28 gennaio 2020, è stato centrato con una schedina da soli 2 euro.

Ecco la classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto

1. 209,1 milioni il 13/08/2019 – Lodi (LO)

2. 177,7 milioni il 30/10/2010 - (bacheca dei Sistemi – 70 quote)

3. 163,5 milioni il 27/10/2016 - Vibo Valentia (VV)

4. 147,8 milioni il 22/08/2009 – Bagnone (MS)

5. 139 milioni il 09/02/2010 - Parma (PR) e Pistoia (PT)

6. 130,2 milioni il 17/04/2018 - Caltanissetta (CL)

7. 100,7 milioni il 23/10/2008 - Catania (CT)

8. 94,8 milioni il 19/05/2012 - Catania (CT)

9. 93,7 milioni il 25/02/2017 - Mestrino (PD)

10. 77,7 milioni il 01/08/2017 - Caorle (VE)