SuperEnalotto, il Jackpot vola a oltre 97 milioni di euro

Dopo l’ultimo 6 da oltre 156 milioni di euro, cemtrato con una schedina da 2 euro il 22 maggio 2021 a Montappone nella Marche, e dopo oltre ventiquattro anni di grandi Jackpot e miliardi di euro in vincite distribuiti in tutta Italia, SuperEnalotto ha raggiunto, per l’estrazione di oggi martedì 19 ottobre, un montepremi da capogiro, il nono più alto nella storia del gioco: in palio 97,1 milioni di euro, a oggi il Jackpot più alto al mondo.

Montepremi legato al polare gioco che per tanti è soprattutto un momento di divertimento, sogno e svago, caratterizzato da una dimensione collettiva e sociale. Se infatti da un lato è invariato il desiderio di realizzare il grande sogno, quella della vincita del grande Jackpot che costituisce l’essenza di SuperEnalotto, dall’altro lato c’è anche la voglia di regalarsi piccole gratificazioni, quelle che ci permettono di sorridere e pensare ai piccoli gesti per noi e per gli altri.

Piccole vincite, come quelle che sono state realizzate grazie a WinBox, che amplia il concetto di vincita legata a SuperEnalotto, mantenendo centrale il sogno del Jackpot, ma introducendo anche tanti premi fino a 500 euro al momento della giocata e una seconda chance di vincita fino a 50 euro dopo l’estrazione, per chi ha giocato SuperStar.

Una novità che avvicina ancora di più SuperEnalotto alle persone, offrendo nuove possibilità di vincita, a parità di costo, per continuare a portare un sorriso nella vita degli italiani. In sole due settimane dal suo lancio, infatti, WinBox ha distribuito ben 1.521.468 premi per una cifra totale di 3.914.259 euro.

Sono 125 sono le vincite con punti 6 realizzate in oltre vent’anni di storia dalla nascita di SuperEnalotto e quella più alta in assoluto e mai assegnata a un’unica persona - oltre 209 milioni di euro - è stata quella del 13 agosto 2019 a Lodi, realizzata con una schedina di soli 2 euro.

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto

1 - 209,1 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi

2 - 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 (Bacheca dei Sistemi - 70 quote)

3 - 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia (VV)

4 - 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 - Montappone (FM)

5 - 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (MS)

6 - 139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma e Pistoia

7 - 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta

8 - 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania

9 - 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 - Catania

10 - 93,7 milioni di euro il 25/02/2017 - Mestrino (PD)