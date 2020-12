SuperEnalotto "Natale 100x100", ecco le Regioni più fortunate

L’Italia si prepara a trascorrere le festività legate al Natale che quest’anno, più di sempre, rappresenteranno l’occasione per stare insieme in famiglia e con gli affetti più cari. E mentre qualcuno sta ultimando i preparativi, c’è chi starà già festeggiando grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”, che ha assegnato nel concorso n. 134 di sabato 19 dicembre 2020 ben 100 premi garantiti da 100 mila euro. L’iniziativa ha distribuito 10 milioni di euro complessivi e tanti sorrisi, tutti quelli di chi, anche se non ha vinto 100 mila euro, ha saputo distrarsi e divertirsi per un attimo, con il desiderio di ritrovare un pizzico di serenità.

Come scoprire se si è tra i fortunati vincitori? Semplice, basta verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale, indipendenti dai numeri della sestina estratta e stampati sulla ricevuta di gioco. La fortuna è casuale e anche se non sapremo come verranno utilizzati i soldi vinti, quel che è certo è che si conoscono i luoghi dove la dea bendata ha deciso di riporre il suo sguardo natalizio”.

Ecco la mappa dell’Italia fortunata

In vetta alla classifica, la regione più fortunata è stata il Lazio seguita, al secondo posto, dalla Lombardia e al terzo posto dall’Emilia Romagna.

Queste le vincite nel dettaglio

n. 13 sono le vincite realizzate nel Lazio. Le province baciate dalla fortuna sono state Roma, Frosinone e Rieti.

n. 11 vincite in Lombardia. Le vincite sono state realizzate nelle province di Milano, Brescia, Monza Brianza, Bergamo, Pavia e Varese.

n. 10 vincite realizzate in Emilia Romagna. A essere fortunate sono state le province di Rimini, Ferrara, Bologna, Forlì Cesena, Piacenza e Reggio Emilia.

n. 8 vincite conseguite nel Veneto nelle province di Padova, Venezia, Vicenza e Belluno.

n. 8 vincite realizzate in Toscana. A vincere sono stati i giocatori delle province di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Livorno.

n. 4 vincite in Campania nelle province di Napoli, Salerno e Caserta.

n. 4 vincite conseguite in Abruzzo nelle province di Pescara, Teramo, Chieti e l’Aquila.

n. 4 vincite realizzate in Puglia nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.

n. 3 vincite sono state realizzate in Piemonte nelle province di Torino e Cuneo.

n. 3 vincite nelle Marche. Sono state Pesaro Urbino e Ancona a essere baciate dalla fortuna.

n. 2 vincite realizzate in Sardegna nelle province di Sassari e Nuoro.

n. 2 vincite conseguite in Friuli Venezia Giulia nella sola provincia di Gorizia.

n. 1 vincita in Trentino Alto Adige nella provincia di Trento.

n. 1 vincita in Sicilia nella provincia di Catania

n. 3 vincite sono state realizzate online.

n. 23 vincite sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi.

