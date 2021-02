SuperEnalotto di Natale, 14 i premi da 100mila euro ancora non riscossi

Sono stati 100 i premi da 100.000 euro ciascuno assegnati durante il concorso numero 134 di sabato 19 dicembre 2020 grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”. Dei 100 premi, sono 14 quelli non ancora riscossi e Sisal ricorda che c’è tempo fino a venerdì 19 marzo 2021 per farlo. I giocatori dovranno verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e recarsi negli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.

I vincitori che si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei premi realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in quote). Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è un ottico di 27 anni, il più anziano è un pensionato di 75 anni. Le professioni dei vincitori sono variegate: ci sono impiegati, avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori.

Non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire sulla destinazione d’uso dei soldi della vincita (ecco le regioni più fortunate). Il denaro viene prevalentemente impiegato per estinguere il mutuo o altri debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una stabilità economica per il futuro. Gli anziani e le persone con lavori più umili sono i più generosi, altruisti e sognatori. Queste categorie, infatti, ricollegano la vincita alla sfera emotiva, sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza e assicurarsi un futuro più sereno.

I PREMI NON ANCORA RISCOSSI

· Lombardia - Montichiari (BS) presso Punto vendita Tabaccheria Turelli Gabriella situato in Via Trieste, 73

· Lombardia – Milano punto vendita Tabaccheria De Cillis situato in Via Carlo Ravizza, 88

· Lombardia – Brugherio (MB) punto vendita Peter Bar situato in Via Adda, 23

· Lazio – Roma punto vendita Tabacchi D’Alfonso situato in Via Tacito, 38

· Lazio – Roma Tabaccheria situato in Circonvallazione Gianicolense, 228

· Veneto – Quarto D’Altino (VE) punto vendita Tabaccheria Bif situato in Via Roma, 10

· Veneto – Vicenza punto vendita Tabaccheria n. 20 situato in Viale Margherita, 61

· Emilia Romagna – Morciano di Romagna (RN) punto vendita Tabaccheria Gambuti, in Via Ronci, 2

· Emilia Romagna – Ferrara punto vendita Tabaccheria Melotti situato in Via Modena, 447

· Toscana – Asciano (SI) punto vendita Bar Ricci di Parrini Sandra situato in Via Lauretana, 14

· Abruzzo – Sant’Omero (TE) punto vendita Black e White Wine Bar situato in Via dello Sport, 2

· Marche – Pesaro (PU) – punto vendita Tabaccheria situato in Viale Fiume, 61

· Puglia – Bari (BA) punto vendita Tabaccheria Costanzo situato in Via Peucetia, 30

· Puglia – Fragagnano (TA) punto vendita Tabaccheria situato in Via Taranto Lecce, 39