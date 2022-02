"Superior stabat lupus...". Crosetto spiega in 3 parole cosa sta succedendo

La crisi in Ucraina sta infiammando il dibattito internazionale. L'attacco russo in Ucraina rischia di accendere un conflitto nel cuore d'Europa sui confini della Nato e ora la tensione è altissima. La politica italiana ha fermamente condannato l'aggressione da parte di Vladimir Putin e sui social i maggiori leader cercano di dare risposte ai cittadini che da loro chiedono sicurezza e risposte. Tra chi, da giorni, si sta spendendo per condannare l'escalation militare russa e per spiegare agli utenti cosa stia accadendo c'è Guido Crosetto. L'imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia, benché da anni sia lontano dalla politica attiva, sui social non ha mai smesso di rapportarsi con gli utenti .

Oggi, Guido Crosetto, per i corsi e ricorsi storici, ha pescato una citazione da una celebre fiaba di Fedro, scrittore romano e autore di favole vissuto nel I secolo d.C., che per i suoi testi si è ispirato a Esopo e ha prodotto oltre 200 testi durante il suo periodo di attività. " La giustificazione è sempre la stessa, invariata nei secoli, da quando la raccontava Fedro: 'Ad rivum eundem lupus et agnus venerant, siti conpulsi; superior stabat lupus longeque inferior agnus….' ", ha scritto Guido Crosetto in un tweet che ha ottenuto un buon successo da parte degli utenti.

“Ad rivum eundem lupus et agnus venerant, siti conpulsi; superior stabat lupus longeque inferior agnus….” — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) February 24, 2022

La citazione di Guido Crosetto è in realtà l'introduzione della favola Il lupo e l'agnello, una delle più note di Fedro. " Un lupo e un agnello, spinti dalla sete, vanno allo stesso ruscello. Il lupo sta più in alto e, un po' più lontano, in basso, l'agnello ", esordisce Fedro nella sua favola. Questa è la parte scelta da Guido Crosetto per il suo tweet, dove ovviamente non ha potuto riportare l'intera favola, che racconta dell'uccisione di un agnello da parte di un lupo, che ha cercato futili motivi che attaccare briga con l'agnello per arrivare alla sua morte.

La morale de Il lupo e l'agnello, che è quello a cui implicitamente punta il fondatore di Fratelli d'Italia nel suo tweet, è che quando un prepotente in posizione di forza decide di perpetrare un torto non esiste nessuna giusta difesa che possa farlo desistere. " Questa favola è scritta per quegli uomini che opprimono gli innocenti con falsi pretesti ", conclude Fedro nella sua favola.