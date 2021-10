La toga rossa smonta Lucano: "È un bandito idealista da western"

Tra cinque mesi andrà in pensione per godersi il meritato riposo dopo una lunga carriera in magistratura. Ma Luigi D’Alessio, procuratore di Locri, è finito nell’occhio del ciclone per aver giudicato l'ex primo cittadino Mimmo Lucano; una tempesta mediatica che non lo ha travolto, ma che sicuramente l’ha turbato. Probabilmente immaginava di lasciare in suo lavoro in maniera più serena, ma è ovvio che conosceva i rischi di un processo come quello a carico del tre volte sindaco di Riace. “Sono amareggiato – ha dichiarato al quotidiano La Stampa – ma sereno con la coscienza" . La toga rossa, un passato in Magistratura Democratica, è attaccato dal fuoco amico per una sentenza che ha diviso gli italiani, ma non se ne preoccupa. Eppure, D’Alessio si meraviglia del tanto clamore per un processo “basato su carte e fatture false difficilmente controvertibili, non su testimoni più o meno credibili” . Per il giudice valgono i fatti e questi sembrano parlare chiaro.

Per il procuratore è assolutamente falso affermare che a Locri sia stata processata l’accoglienza. Sono stati valutati atti illegali, compiuti in dispregio della legge. Per D’Alessio, l'ex sindaco Lucano avrebbe favorito clientele, accumulato e ricchezze e, soprattutto, organizzato una macchina elettorale a suo vantaggio perfetta. Per il magistrato sono questi i fatti, confermati da prove concrete che inchioderebbero il primo cittadino. La politica c’entra poco, si tratta di comportamenti delinquenziali. Lucano per D’Alessio “è un bandito idealista da western” . Dietro la facciata dei nobili ideali si sarebbero nascoste, secondo il pm, le truffe e le illegalità.