Investe e uccide 11enne: guidatore positivo al test per droga

Il piccolo Romeo Golia, 11 anni, è morto investito da un’auto che viaggiava ad alta velocità sulla via Appia a Terracina. La tragedia si è consumata nel fine settimana e ha sconvolto la vita della città del litorale pontino. Il giovane alla guida dell’auto è stato sottoposto agli esami dell’alcol test e dell’assunzione di droghe. A queste ultime pare sia risultato positivo. Gli organi del piccolo Romeo saranno donati per scelta della famiglia.

Travolto sul ciglio della strada

L’incidente è avvenuto lo scorso 6 agosto, di sera. Il piccolo Romeo stava attraversando la strada passando sulle strisce pedonali insieme alla mamma e alla zia. Stavano raggiungendo il lungomare di Terracina. All’improvviso, a folle velocità, è piombata una Volkswagen Polo di colore grigio che ha travolto l’11enne, sfiorando le due donne. Immediato l’allarme con l’ambulanza del 118 che s’è precipitata in pochi minuti sul posto. I medici hanno fatto di tutto per salvare la vita del piccolo Romeo, sia sul posto sia all’ospedale Fiorini di Terracina. Da qui il trasferimento d’urgenza, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, al Bambin Gesù di Roma. Ma nell'ospedale romano il piccolo è arrivato in coma e in condizioni disperate. I medici non hanno potuto che constatarne il decesso. La mamma del piccolo ha dato l’ok all’espianto degli organi.

L'investitore salvato dal linciaggio

A investire Romeo Golia è stato un 18enne di Fondi, Nicolas S. Il ragazzo ha preso da poco la patente ed era in auto, quella sera, con altri amici. Dopo l’impatto si è fermato e solo l’immediato arrivo delle forze dell’ordine ha evitato che la gente accorsa potesse tentare un linciaggio dei suoi confronti. Il clima su via Appia, in quei concitati minuti, era incandescente. Il giovane è stato sottoposto ai test di rito su assunzione di droga e alcol. Sarebbe risultato positivo al primo. La Procura di Latina ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nella famiglia del piccolo Romeo questa è l’ennesima tragedia: il piccolo, originario di Napoli, era orfano di padre, morto alcuni anni fa.