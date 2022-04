Uccisa e fatta a pezzi, in casa di Carol Maltesi trovate tracce di sangue

Mattina di indagini dei Ris dei Carabinieri entrati in casa di Carol Maltesi, la 26 enne presa a martellate, sgozzata e fatta a pezzi dal vicino di casa, reo confesso, Davide Fontana, 43 enne di Rescaldina (Milano). Sul posto i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche di Brescia che hanno passato al setaccio le abitazioni di vittima e killer per trovare riscontri a quanto raccontato da Fontana durante l’interrogatorio di garanzia. Sono state messe sotto sequestro anche le due auto. A supervisionare le operazioni il procuratore della Repubblica di Busto Arsizio (Varese), Carlo Nocerino, che ha ereditato il fascicolo di inchiesta dalla Procura di Brescia.

Il Procuratore e i Ris al lavoro

Si sono cercate tracce, anche biologiche, che confermino la ricostruzione dell'omicidio, anche a seguito dell'interrogatorio reso da Fontana al Gip di Brescia, prima del cambio di ufficio giudiziario per competenza territoriale. “ Abbiamo trovato riscontri alle dichiarazioni dell'indagato nell'appartamento, sono state individuate tracce ematiche “, ha rimarcato il Procuratore Nocerino. Non solo. “ La ricostruzione di come è avvenuto il delitto è ancora in itinere - ha aggiunto -. L'indagato verrà interrogato nuovamente nei prossimi giorni ".

Pelusce e pupazzi sul luogo dell'omicidio