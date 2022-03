Uccise la fidanzata davanti alle figlie: condannato all'ergastolo

La Corte d'Assise di Sassari ha condannato all'ergastolo Francesco Douglas Fadda, il 46enne che nel febbraio del 2020 uccise con una coltellata in un bar di Sorso la compagna, Zdenka Krejcikova, 41enne di nazionalità ceca nonché madre di due gemelle. Le bimbe, di cui una affetta da tetraplegia spastica, assisterono loro malgrado al femminicidio. L'imputato è stato condannato anche al pagamento di una provvisionale di 200mila euro a testa per le parti civili coinvolte e all'isolamento diurno per 1 anno.

Il femminicidio

I fatti risalgono al 15 febbraio del 2020 in un locale di Sorso, cittadina del Sassarese. Secondo la ricostuzione degli iquirenti quel pomeriggio Zdenka, dopo un litigio furente col compagno, avrebbe lasciato l'abitazione di via Tiziano per rifugiarsi in un bar sotto casa. Fadda l'aveva raggiunta armato di coltello da cucina, a quanto pare, con l'intenzione di colpirla. Dunque aveva caricato la 41enne, quasi esanime per la coltellata ricevuta, a bordo della propria vettura salvo poi abbandonarla agonizzante in un appartamento di Ossi, in prossimità della guardia medica. Ma nononostante l'intervento tempestivo dei sanitari, i tentativi di salvarle erano stati vani. Fadda si era dato alla fuga con le figlie della vittima, oggi tredicenni, che avrebbero assistito all'omicidio della loro mamma.

L'ergastolo

Carcere a vita per l'imputato. Questa mattina, dopo le repliche del pm, dell'avvocata Pes e del legale della difesa, Lorenzo Galisai, la Corte d'Assise di Sassari ha condannato all'ergastolo Francesco Douglas Fadda. Il 46enne è stato ritenuto responsabile di omicidio volontario aggravato da premeditazione, commesso con crudeltà nei confronti di una persona alla quale l'autore era legato da una relazione, nonché di resistenza, tortura, porto abusivo di coltello e sequestro di persona. Fadda dovrà provvedere anche al pagamento di una provvisionale, del valore di 200mila euro, nei confronti delle parti civili coinvolte.

La reazione