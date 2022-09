“Urlavo ma non mi sentivano”. Così l’alluvione ha ucciso padre e figlio

Con la freddezza di chi ancora non si è resa conto della tragedia che si è abbattuta sulla sua vita, Adriana Pianelli racconta quei momenti drammatici in cui la furia dell'acqua le ha strappato il marito e un figlio di 25 anni. " Nulla faceva presagire una roba del genere ma i 3/4 minuti io non so quello che è successo. Io stavo di sopra, l'acqua da 50 cm è cominciata salire a 2 metri. Si è inoltrata ed è andata giù dove erano parcheggiate le macchine. Come uno tsunami, io una roba così non l'ho vista mai ", dice Adriana ai microfoni di Pomeriggio 5. Lei è la madre di Andrea Tisba e la moglie di Giuseppe Tisba, morti mentre cercavano di salvare la loro autovettura che si trovava parcheggiata nel garage sotterraneo. Sono due delle dieci vittime della tragedia che ha scosso ancora una volta il Paese.

" Terra, acqua, detriti, macchine, cocci... Di tutto e di più. Quello che trovava lungo il percorso e insomma è andato tutto lì. Sta di fatto che io non ho visto più mio marito e mio figlio. Io ho urlato 'venite su, venite su' ma la forza dell'acqua... E più che altro la terra, che fa da cemento. Non sono riusciti... Sono tornata dentro casa, perché io abito al secondo piano per fortuna. La prima rampa era già allagata e io sono salita. 'Venite su', gridavo ", prosegue la donna durante l'intervista a Barbara d'Urso. Nel suo racconto, Adriana Pianelli sembra rivivere davanti ai suoi occhi quei momenti terribili che hanno per sempre cambiato la sua vita. Ricorda i dettagli e ogni secondo dell'inferno di acqua e fango che in pochi attimi ha spazzato via tutto.

