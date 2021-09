Usa la piastra sui suoi capelli bagnati: 14enne muore folgorata

Una 14enne brasiliana è morta fulminata mentre usava una " piastra per capelli ". L'adolescente deceduta lisciandosi i capelli si chiamava Thamires da Conceicao Silva e l'incidente si è verificato sabato sera nella sua casa di Sitio Tubarao, zona rurale nel nord-est del Brasile. Nonostante l'immediato arrivo dei servizi d'emergenza sul luogo della tragedia, i soccorritori non sono stati in grado di salvare la vita della ragazza.

In base alle ricostruzioni dell'accaduto fatte dagli inquirenti, Thamires stava usando la piastra mentre lei aveva i capelli bagnati. Questi sarebbero allora entrati in contatto con un " filo scoperto " del dispositivo, generando così una scarica elettrica letale. Non è stata ancora rivelata dagli investigatori la marca dello strumento utilizzato dalla vittima in quel tragico sabato. La famiglia della 14enne, subito dopo l'incidente, ha allertato il Servizio di emergenza mobile (SAMU), che è arrivato in pochi minuti e ha iniziato le procedure di massaggio cardiaco. Nonostante gli sforzi dei soccorritori per indurre una qualche reazione nella vittima priva di sensi, quest'ultima non ha più ripreso conoscenza ed è alla fine morta. La scomparsa della ragazza ha suscitato grande commozione nella comunità di Sítio Tubarão, in quanto la malcapitata era molto conosciuta dai residenti della zona.

Non è la prima volta che in Brasile una persona muore mentre stava utilizzando in casa dispositivi alimentati a corrente. Proprio il mese scorso, un'altra adolescente, Radja Ferreira de Oliveira, è infatti rimasta uccisa in circostanze simili. Questa giovane stava utlizzando il suo cellulare mentre lo stesso aveva il caricabatterie collegato, quando la sua casa è sta colpita da un fulmine. La scarica piovuta dal cielo si sarebbe così infiltrata nell'impianto elettrico dell'abitazione fino a raggiungere e uccidere Radja.