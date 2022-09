"Uteri artificiali e miglior genetica", "Voci del demonio". Scontro social Nappi-Meluzzi

Preparatevi a contenuti osceni, da bollino rosso. Roba da pornografia politica. Un esempio? " I bambini non dovrebbero essere educati dai genitori o da piccole comunità, ma dallo Stato ". Quando l'ideologia spicciola si unisce al protagonismo da social succede questo. Accade che le dichiarazioni di un'attrice hard diventino materia di discussione, per quanto assurde e roboanti. Nelle ultime ore hanno suscitato scalpore alcuni tweet pubblicati dalla sexy star Valentina Nappi, che in rete ha rilanciato una sorta di manifesto del proprio Stato ideale, tra auspici di pensiero unico calato dall'alto, uteri in affito ed eugentica.

E pensare che, un tempo, i riferimenti su certi temi erano Hobbes, Locke e Rousseau. Ma ogni epoca ha i teorici e i pensatori che si merita. Così, gli odierni internauti si sono beccati la convintissima dissertazione della Nappi, la quale già in passato si era distinta per affermazioni a dir poco discutibili (per usare un eufemismo). " I bambini non dovrebbero essere educati dai genitori o da piccole comunità, ma dallo Stato. Stato che non dovrebbe essere laico ma ateo, cioè dovrebbe avere come principi costituzionali l'ateismo di stato, il razionalismo radicale e il positivismo ", ha teorizzato su Twitter l'attrice hard, attingendo a un immaginario ideologico che rimanda ai tempi cupi di certe dittature.

E ancora: " L'educazione dei bambini è politica. Anche quella dei tuoi figli lo è, e pertanto è affar mio. L'educazione dei tuoi figli è anche affar mio, la devo decidere anche io ". La notizia buona è che tali provocazioni sono destinate a essere archiviate come tali, quella meno rassicurante è invece che diversi utenti hanno espresso apprezzamento per le disconnesse valutazioni della sexy star. Tra immagini a luci rosse e inviti a sottoscrivere un abbonamento per vedere i suoi contenuti più piccanti, la Nappi ha poi aggiunto altre considerazioni da far rabbrividire, pur nella loro astrusità.

" Eliminiamo il parto naturale, facciamo nascere tutti i bambini (in numero deciso dallo Stato) in uteri artificiali a partire da embrioni con la miglior genetica (e una certa variabilità). I bambini non avranno famiglia e saranno educati da pedagoghi in resort di lusso ", ha twittato Valentina, sparandola talmente grossa da far apparire il tutto come una colossale presa in giro. Nelle provocazioni non poteva mancare un riferimento autobiografico: " Uno Stato razionalista finanzia il porno e forma pornoattori ".