"Il caffè ve lo pago 50 euro...". Cosa c'è dietro questo gesto

Cinquanta euro per il primo caffé al bar dopo il lockdown. Non si tratta né di un salasso sullo scontrino né di una fantasiosa sovrattassa, ma del gesto di estrema e inaspettata generosità compiuto da un cliente indubbiamente magnanimo.

Un eroe dei tempi moderni. Così, un frequentatore abituale del bar Moon di Via Roma, a Marsala, in provincia di Trapani, ha allungato una banconota da 50 euro sul bancone dopo aver consumato la colazione. Verso le 8 di lunedì mattina, come da abitudine prima della pandemia, l'uomo è entrato nel locale per sorseggiare il solito caffè amaro. " Quanto pago? ", ha domandato a Stefania, barista e cassiera dell'attività. La risposta è stata quella di sempre: " Un euro ". Ma, con grande sorpresa, il cliente ha lasciato una mancia extra: " Tieni pure il resto - ha detto mentre riponeva accanto alla tazzina i 50 euro - È il minimo che io possa fare. Siete stati chiusi 2 mesi... Io sono una persona fortunata, ho uno stipendio pubblico, pagato anche con le tasse che versi tu ". Il bel gesto è stato confermato dai titolari del bar che, per privacy, hanno preferito non rivelare il nome del 'benefattore'.