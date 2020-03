Va a comprare la cocaina con la mascherina, per proteggersi dal virus

Il coronavirus non ha risparmiato nemmeno lo spaccio di droga. Anche chi si dedica a questa attività, infatti, è stato influenzato dall'emergenza legata alla diffusione del Covid-19, tanto che ora c'è chi va a fare lo scambio con la mascherina, per evitare il contagio.

Nei boschi di Burso Arsizio, in provincia di Varese, infatti, i carabinieri hanno sorpreso un consumatore di sostanze stupefacenti "igienista". Un govane di 26 anni è stato fermato qualche giorno fa, mentre comprava una dose di cocaina. Addosso aveva una mascherina, indossata per proteggersi dal virus, che in Italia ha già fatto decine di vittime.

Il blitz antidroga dei carabinieri ha interessato la zona del Varesotto compresa tra Busto Arsizio e Castellanza, una nota piazza di spaccio, dove molti tossicodipendenti e consumatori di sostanze stupefacenti cercano di ascquistare la droga, soprattutto nel weekend. Il servizio antidroga, durante il quali i militari dell'Arma hanno sorpreso il 26enne, è avvenuto lo scorso venerdì sera. Secondo quanto racconta l'Ansa, all'arrivo dei carabinieri, diverse persone hanno tentato la fuga: tra loro, due persone sono state fermate e identificate. Si tratta di uno spacciatore, sorpreso con addosso alcune dosi di marijuana, e del 26enne protetto dalla mascherina, che stava per allontanarsi con una dose di cocaina in tasca. Il primo è stato denunciato, mentre il secondo è stato segnalato alla prefettura.