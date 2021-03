Il vaccino anti-coronavirus? "Ai già infettati una sola dose"

Una sola dose di vaccini per le persone che in passato hanno già contratto il Covid-19. Lo ha annunciato Franco Locatelli, durante la conferenza stampa tenuta per esporre le misure contenute nel nuovo Dpcm firmato oggi da Mario Draghi, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile.

Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) ha precisato, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi: " Per quanto riguarda i soggetti già infettati in passato domani verrà diffusa una circolare del ministero per la quale vi è stato un parere formulato sia dall'Aifa che dal Css secondo cui vi sarà una sola dose ". Locatelli ha spiegato che la decisione deriva dal fatto che " l'infezione svolge una funzione di priming ". Fanno però eccezione " i soggetti immunodepressi, per i quali si preferisce continuare con due somministrazioni ".

Il presidente del Css ha parlato anche delle diverse varianti del virus che si stanno diffondendo in Italia e del loro rapporto con il vaccino, messo a punto prima del loro sviluppo. "Sappiamo da tempo che la variante inglese non mostra resistenza all'effetto protettivo della vaccinazione con i vaccini disponibili, per la variante brasiliana credo vada sottolineato che vi sono segnalazioni di soggetti che si sono reinfettat i", ha dichiarato Locatelli. Ma, precisa il presidente del Css, " non vi è nessuna pubblicazione scientifica che abbia messo nero su bianco questa informazione ". Per quanto riguarda la variante nigeriana, identificata nella zona di Brescia, sottolinea: " Il virus con un meccanismo di pressione selettiva tende a mutare e tendono ad emergere alcune varianti. Da qui a dire che questa variante possa sfuggire all'effetto dei vaccini sarei cauto ".