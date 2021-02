"Manfredi è in gravi condizioni" Trovato esanime con la moglie

Articolo in aggiornamento

Gravissimo incidente domestico per Valerio Massimo Manfredi e per sua moglie, trovati esanimi in casa. La causa pare sia una fuga di gas. L'attore abita in via del Vascellari, nel quartiere Trastevere ed è stata la figlia a lanciare l'allarme. I due coniugi sono stati trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Quando sono arrivati i soccorsi, i due si trovavano sul letto. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine, i soccorsi e i vigili del fuoco. Lo scrittore e sua moglie sono stati ricoverati in due ospedali diversi, al San Camillo e all'Umberto I. L'ipotesi più probabile al momento è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio.