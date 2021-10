Variante Delta Plus, cosa aspettarsi la prossima settimana

A causa della diffusione della variante Delta e della sotto-variante Delta Plus sono aumentati sia l’Rt, il tasso di trasmissibilità, che l’incidenza settimanale dei casi di Covid. L’incidenza, a livello nazionale, nella settimana compresa tra il 22 e il 28 ottobre è arrivata a 46 casi per 100mila abitanti, contro i 34 della settimana precedente. Per quanto riguarda invece il tasso di trasmissibilità, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici nel periodo tra il 6 e il 19 ottobre era pari a 0,96, con un ventaglio tra 0,83 e 1,16, poco sotto alla soglia epidemica. Un deciso aumento se confrontato alla settimana precedente quando aveva invece raggiunto il valore di 0,86.

Il report dell'Iss

Questo è il quadro che emerge dal report settimanale diffuso dall'Iss, l’Istituto superiore di sanità, sul monitoraggio della Cabina di regia relativo all'andamento dei contagi da coronavirus. Come si legge, in Italia è "in forte aumento il numero di nuovi casi Covid non associati a catene di trasmissione”. Secondo l'ultimo monitoraggio della Cabina di regia sono stati "6.264 contro 4.759 della settimana precedente". Come si vede dai dati principali del report dell'Istituto superiore di sanità, segnalati in una nota, resta al momento "stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento" dei contatti: sono il 33% ed erano il 33% anche la scorsa settimana. È stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (47%). Aumentata lievemente la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (20% contro 19%).

I ricoveri