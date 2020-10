Venezia, il Mose funziona: ha bloccato l'acqua alta

Il Mose sembra funzionare e Venezia tira un sospiro di sollievo. Le paratoie si sono sollevate in un’ora e 17 minuti alle bocche di Porto della Laguna di Venezia. Per oggi erano previsti 135 centimetri di acqua, la prima acqua alta della stagione, e invece è rimasta fuori dalla laguna e, al suo interno, il livello del mare è rimasto fermo a 70 centimetri. L’acqua non è arrivata in piazza San Marco, lasciando quindi asciutta la basilica.

Carlo Alberto Tesserin, il primo procuratore di San Marco a Venezia, ha annunciato: “La Basilica è asciutta, asciutta. È la prima volta ed è un dato importantissimo” . A fargli eco anche il primo cittadino Luigi Brugnaro. Come si legge sul sito del Centro maree del Comune di Venezia: “Le paratoie del MO.S.E. sono tutte sollevate. Il flusso della marea dal mare alla Laguna è interrotto. A Punta della Salute il livello della marea è stabile tra 70 e 75 cm” .

"È una giornata di speranza, di attesa, con qualche riflessione anche sul fatto che questo risultato poteva essere ottenuto in tempi molto più brevi".

Il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, ha commentato quanto avvenuto:Moraglia ha però sottolineato che la Basilica di San Marco resta comunque in difficoltà per una quota d'acqua che va da 88 a 130 centimetri. Senza dimenticare che si sta proprio adesso entrando nella stagione delle acque alte e che i restauri del nartece, appena fatti, rischiano di venire vanificati da acque alte superiori ai 90 centimetri.

Franca Lugato, storica d’arte veneziana, raggiunta al telefono da Repubblica, ha raccontato che questa mattina la città si è svegliata con la sirena e tutti i cittadini erano pronti a infilare gli stivali. Invece, in televisione hanno visto le paratie alzarsi e proteggere la città lagunare. Claudio Vernier, presidente dell’Associazione Piazza San Marco, ha detto: “Piazza San Marco oggi per la prima volta è rimasta asciutta durante l'acqua alta. È un momento storico per Venezia. La giornata di oggi ci rende ottimisti per la nostra Piazza, per la nostra città e per tutti i cittadini" . Ci sono però ancora delle opere complementari che devono essere realizzate, come per esempio la messa in asciutto dall'isola della piazza con al suo interno la basilica.

