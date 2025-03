Ma il vero nemico è solo la Cina

Il match di pugilato televisivo tra Zelensky e Trump, in cui Vance ha sfoderato il suo colpo più duro ricordando la visita spericolata di Zelensky in Pennsylvania a sostegno di Biden, avvenuta poco prima delle elezioni, ha rivelato che Trump e il suo team sono concentrati sulla Cina e non sulla Russia, intesa come principale nemico da dissuadere e, se necessario, da combattere.

Fortunatamente, esiste un'Europa della NATO pronta a fornire denaro, armi e, con ogni probabilità, truppe per aiutare l'Ucraina, come ha capito per primo il Primo Ministro Starmer.

Nella fase «Trump One», gli Stati Uniti hanno agito per la prima volta in modo molto diretto contro l'ascesa tecno-economica della Cina, tagliando l'accesso alla tecnologia avanzata di cui la Cina ha veramente bisogno, a cominciare dai microprocessori di ultima generazione, i «chip» sia dei missili che degli smartphone ed è stata quella l'unica politica di Trump che Biden non ha cancellato, ma anzi ha rafforzato.

Ma con la presidenza «Trump Two», si confronta con una Cina decisamente più aggressiva, che ha addirittura fissato a tutti gli effetti una data (2027) per invadere Taiwan.

E ora ci sono molte prove concrete che il «Sogno Cinese» di cui Xi Jinping continua a parlare non riguarda una Cina più ricca o felice, ma piuttosto una Cina più forte e, in effetti, bellicosa. Lo stesso Xi continua a visitare i comandi dell'Esercito Popolare di Liberazione per dichiarare che le forze del PLA, People Liberation Army, devono essere pronte a combattere, pronte a combattere davvero, e a vincere.

È così che l'altrimenti poco noto colonnello Qi Fabao è diventato l'eroe del più grande evento politico in Cina, il Congresso del Partito che si tiene solo ogni cinque anni, perché ha deliberatamente innescato lo scontro mortale al fiume Galwan con l'India.

Nel frattempo, ci sono prove davvero convincenti dell'intenzione di Xi di andare in guerra, soprattutto quello che sta accadendo nelle aziende agricole, grandi e piccole, in tutta la Cina: nel 2023 il Partito ha ordinato che i terreni coltivabili venissero usati per coltivare «cereali» riso, grano, mais e soia e non «sprecati» per coltivare verdure, spezie o frutta, né per allevare anatre. Poiché quest'ultime risultano molto più redditizie dei «cereali», gli ordini del Partito sono stati ampiamente disobbediti, ed è allora che la Polizia Armata del Popolo è intervenuta nelle aziende agricole di tutta la Cina con macchinari e squadre per sradicare le colture inadempienti, uccidere anatre e oche e strappare gli alberi da frutta dal terreno.

Questa è una prova ben più convincente che la Cina si sta preparando alla guerra rispetto a qualsiasi documento o intercettazione. Xi Jinping vuole la sua guerra, e sa che, qualunque cosa accada, la fornitura di quasi 100 milioni di tonnellate di cereali alla Cina, proveniente dai porti di Stati Uniti, Canada, Argentina e Brasile, si fermerà immediatamente ed è per questo che ha richiesto l'autosufficienza.

La priorità di Trump è quindi quella di ottenere la cooperazione della Russia o almeno garantirne una neutralità amichevole, risolvendo il problema ucraino con un cessate il fuoco immediato, seguito da un compromesso territoriale.

Zelensky ha il diritto di rifiutare tale cooperazione e potrebbe persino farlo con successo se i suoi alleati europei finalmente intervenissero con un supporto pieno e deciso, supporto che avrebbe potuto addirittura fermare la guerra se fosse stato messo in atto nel 2022, o nel 2023 o nel 2024.

Ovviamente, saranno necessari ancora più di oggi non solo denaro, armi e rifornimenti, ma anche truppe, almeno per sostituire il personale ucraino lungo le linee logistiche dietro il fronte, che impiega molti più soldati rispetto alle unità di combattimento vere e proprie.

Ciò che Trump sta cercando di fare è compiere un «reverse Nixon»: invece di corteggiare la Cina per opporsi all'Urss, come fecero Kissinger e Nixon nel 1972 con grande successo, Trump vuole staccare la Russia dalla Cina.

Naturalmente, la Russia di oggi non è altro che l'ombra dell'Urss ancora vigorosa con cui Nixon dovette fare i conti, ma anche nella sua condizione notevolmente indebolita, la Russia contribuisce comunque in maniera significativa al potere cinese. Si va dai motori a reazione per i caccia cinesi (i propri rimangono ostinatamente inaffidabili), all'accesso polare tramite i porti artici russi, all'accesso ferroviario all'Europa occidentale tramite il Kazakistan e Mosca, e all'accesso via terra all'Iran e al Medio Oriente.

In maniera più semplice, l'immenso territorio della Russia, posto tra la Cina e l'Occidente sia in Europa che in Nord America, funzionerebbe in guerra come l'Oceano Pacifico serve gli Stati Uniti, da San Diego e Pearl Harbor fino a Taiwan e Cina. Non avendo mai insultato Putin come ha fatto Biden, Trump è molto meglio posizionato per negoziare con lui.

Ma non è per questo che ha ottime possibilità di portare a termine la sua manovra diplomatica, includendo nel pacchetto anche un discreto accordo accessorio per l'Ucraina.

Ciò che pesa su Putin sono le incursioni cinesi in Siberia, che risultano estremamente allarmanti per la popolazione locale, ormai in costante diminuzione. Mentre il governo russo a Mosca rimane in silenzio, i funzionari locali in tutta la regione si sono infuriati già durante la mia ultima visita nel 2019, prima dell'aumento vertiginoso del potere relativo della Cina, causato dalla guerra in Ucraina, e dell'arrivo dei contraenti cinesi per abbattere gli alberi siberiani, fino ad allora rigorosamente vietato. (È così che la Cina, tristemente priva di alberi, è diventata il più grande esportatore mondiale di prodotti in legno, per 31 miliardi di dollari statunitensi nel 2023, e ancor di più nel 2024).

Non è solo lo squilibrio demografico a preoccupare la Russia: la Siberia ufficialmente il «Distretto Federale dell'Estremo Oriente» , leggermente più piccola dell'Australia, molto più grande dell'Unione Europea e con una superficie di 2.685.800 miglia quadrate, contava nell'ultima stima 8,1 milioni di abitanti. Al contrario, la città più settentrionale della Cina, Harbin che non è affatto la più grande della regione , contava da sola più di dieci milioni di abitanti.

Non è una novità che i cinesi superino i russi numericamente, ma c'è molto altro che allarma Mosca. Ad esempio, nel 2023 il governo cinese ha improvvisamente emanato un'ordinanza che impone l'uso del nome pre-russo «Haishenwai» per Vladivostok, in sostituzione del precedente «Fùl dìwòs tu kè», chiaramente un tentativo remissivo di adattare in cinese la pronuncia del nome russo.

Dietro questa manovra verbale si cela qualcosa di ben più preoccupante per i russi. I cinesi ricordano ancora con grande amarezza il crollo del potere imperiale nel XIX secolo e le conseguenti perdite territoriali, stipulate con «trattati ineguali»: con i britannici a Hong Kong, con i francesi a Shanghai, con i tedeschi a Qingdao (dove si produce ancora una buona birra tedesca) e con gli italiani a Tianjin.

Tutti questi trattati furono revocati Hong Kong, ad esempio, ritornò alla Cina nel 1997 , tranne le perdite ben più significative, quelle subite a favore della Russia nel 1858 e nel 1860, che trasferirono ciò che oggi è l'Estremo Oriente russo, inclusa Vladivostok. Nessuno a Mosca ne parla, ma a Vladivostok non si discute d'altro appena si menziona la Cina.

Molto recentemente è arrivato un altro avvertimento, con la richiesta non ufficiale della Cina di costruire un porto nella «provincia marittima» della Russia, dove il territorio cinese si avvicina a meno di 11 miglia dall'Oceano Pacifico.

Per una volta non si tratta di espansionismo cieco, poiché l'economia dell'intero nord-est cinese ha a lungo sofferto gravemente per la sua distanza da un porto, a causa dell'enorme differenza di costi tra il trasporto marittimo e quello terrestre. I cinesi hanno cercato di rassicurare i russi, sostenendo che tutto ciò che vogliono è un porto, ma pochi a Mosca ci credono, e nessuno a Vladivostok.

Per questo motivo, un accordo con gli Stati Uniti è diventato l'opzione migliore per Putin, prima che ulteriori territori e risorse vengano persi a favore della Cina.

Per quanto riguarda Trump, ha appena predisposto il terreno litigando pubblicamente con Zelensky, anche se il suo obiettivo deve essere quello di porre fine alla

guerra in modo vantaggioso per l'Ucraina, così come per l'Occidente in generale, conquistando la Russia anziché cercare di sconfiggerla e senza le truppe che neppure l'Ucraina è stata disposta a fornire in maniera seria.