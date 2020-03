Record di contagi e guariti. I numeri sul Coronavirus

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa dedicata all'aggiornamento sui nuovi contagi da coronavirus, ha fornito nuovi numeri sullo stato della diffusione dell'epidemia in Italia. In base alle ultime informazioni, attualmente, nel Paese, sono 276 le persone guarite dal Covid-19, mentre i nuovi deceduti registrati oggi sarebbero complessivamente 28 (17 in Lombardia, 5 in Emilia-Romagna, 2 nelle Marche, 3 in Veneto e uno in Puglia), portando il totale a 107.

I numeri

La percentuale dei morti, in Italia, fra le persone che sono risultate positive è del 3,47%, mentre quello dei guariti è del 8,94%. Soltanto oggi, infatti, i guariti dalla malattia sono 116. Nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del nuovo virus in Italia, Borrelli ha poi chiarito nel dettaglio il numero dei guariti regione per regione: 250 persone in Lombardia, 6 in Emilia Romagna, 9 in Veneto, 4 in Liguria, una in Toscana, 3 nel Lazio, una in puglia e 2 in Sicilia.

"Abituarsi a misure nuove"

Non è ancora stato sciolto il nodo sulla chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale. " Sono in attesa delle decisioni del governo ", avrebbe chiarito Borrelli. Come spiegato dal capo della Protezione civile attualmente non ci sarebbero , invece, altri aggiornamenti su un eventuale allargamento della zona rossa. Durante la conferenza stampa, Borrelli, nell'elencare queste regole di prudenza ha specificato: "Dovremo abituarci anche ad avere eventuali misure nuove e diverse da quelle pregresse. Tutto dipende dalla situazione nella quale ci troviamo".

"Da evitare baci e abbracci"