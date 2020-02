Coronavirus, stop a gite e viaggi d'istruzione nelle regioni del contagio

Niente gite fino al 15 marzo, in tutti i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia Veneto e Piemonte. Lo prevede il dpcm attuativo del decreto per il contenimento del contagi da coronavirus. Perciò " i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzione scolastico di ogni ordine e grado " saranno sospese fino a quella data nei comuni elencati. E per chi ha già pagato i viaggi è previsto un rimborso del biglietto.

Le misure a scuola

Il decreto prevede inoltre che " la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado, per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti ". Inoltre, sempre a causa della diffusione del virus, " i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità ".

La decisione del Miur

Intanto, come riportato da Repubblica, il Miur aveva già deciso di sospendere, a partire da domenica 23 febbraio 2020, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, sia per le mete in Italia, sia per quelle all'estero. Il Mibact ha sospeso per domenica prossima, il 1° marzo, l'apertura gratis nei musei, nei parchi archeologici e in altri luoghi della cultura dello Stato in programma come ogni prima domenica del mese.

L'impatto economico

Al Mef, è stata istituita una task force interna per monitorare l'impatto del coronavirus sull'economia del Paese e approntare le misure necessarie. Il gruppo, guidato dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sta predisponendo un decreto ministeriale per la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari negli 11 comuni della zona rossa. Il decreto ministeriale è a firma di Gualtieri e dovrebbe essere emanato nel corso della giorna di oggi.

L'appello per il turismo