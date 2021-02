Feltri contro Giletti: "Invita la gente e poi la aggredisce. Non vado più"

Vittorio Feltri ha detto basta. Il fondatore di Libero in onda a La Zanzara ha dichiarato che non sarà più ospite di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda la domenica in prima serata su La7. " Non è che ce l’ho con lui, mi limito a constatare che invita della gente e poi la aggredisce, fa delle domande e non aspetta le risposte, questo non mi sembra molto corretto, tutto lì ", ha spiegato Feltri a Giuseppe Cruciani, criticando lo stile assunto dal conduttore, soprattutto nell'ultimo periodo. Accade spesso che durante il programma ci siano discussioni, anche accese, tra gli ospiti e che talvolta coinvolgano anche il conduttore.

A scatenare la reazione di Vittorio Feltri è stato lo scontro tra Matteo Bassetti e Massimo Giletti durante l'ultima puntata di Non è l'Arena. Il direttore di Libero su Twitter domenica sera ha commentato la situazione: " Giletti, tanto per cambiare, aggredisce i suoi ospiti, un vero signore ". Non pago, Vittorio Feltri ha poi rincarato la dose: " Piantala di urlare come uno straccivendolo, vergognati ". Da Giuseppe Cruciani, il direttore di Libero ha aggiunto, ricordando la sua ultima apparizione nel programma di Massimo Giletti: " C’erano due cosiddette signore che ho pure chiamato signore e si sono offese per cui le ho mandate a farinculo e me ne sono andato via ". Era il 17 novembre 2019 e in quell'occasione litigò con Michaela Biancofiore e Nunzia De Girolamo e lasciò il programma con largo anticipo rispetto al momento concordato.