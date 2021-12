"Vuoi vedere tua figlia? Pagami o sparisco": madre ricattatrice condannata a un anno e sei mesi

Per mesi ha tenuto sotto scacco l’ex marito chiedendo soldi per fargli vedere la figlia e passare il giusto tempo con lei. Una mamma bresciana è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione senza condizionale per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Una sentenza, quella del Tribunale di Brescia, che farà scuola in Italia creando un precedente giuridico. La donna, oltre alla condanna, dovrà pagare una provvisionale di euro 5000 in favore del padre (toccherà al giudice civile determinare l'importo del danno, ndr) e le spese del processuali.

Il ricatto della madre

Secondo quanto ricostruito dai legali dell’uomo, gli avvocati Luigi e Giorgio Maione di Brescia, sin dai primi periodi successivi alla separazione di fatto la donna continuava a sostenere come la somma corrisposta come alimenti e quantificata dal Tribunale fosse troppo esigua e insufficiente a mantenere la bambina, pretendendo dall’ex sempre maggiori somme di denaro. “ Da qui i primi episodi in cui la madre della bambina subordinava il diritto di visita del resistente al saldo di somme di denaro, asserendo che qualora il resistente non avesse versato tali importi avrebbe dovuto “dire addio“ alla bambina “, hanno spiegato dallo studio Maione. Tutto questo malgrado l’uomo ritenesse che le somme richieste dalla ex moglie fossero pretestuose ed eccessive. Ma lo stesso non poteva che pagare per garantirsi la possibilità di vedere la propria bambina.

Dalla minaccia al denaro pagato per le visite alla bambina