Per il Csm Milano non è più "ad alta densità di mafia". Rabbia di chi la combatte

"Ma in che mondo vivono costoro?" tuona Nando Dalla Chiesa. A scandalizzare il sociologo figlio del Generale è la decisione del Consiglio superiore della magistratura di "declassare" l'allarme mafia a Milano. D'ora in avanti, per il Csm il capoluogo lombardo non sarà più considerato "ad alta densità mafiosa".

Conseguenza concreta: per guidare la Procura di Milano e per aspirare ai posti di procuratore aggiunto, non sarà più necessario avere avuto esperienze come pm antimafia. Ma il vero tema sollevato dalla decisione del Csm è quello che si trascina da anni: quanto è davvero grande, oggi, il potere delle organizzazioni criminali a Milano? Sotto la Madonnina regnano - magari incravattati, magari armati più di soldi che di pallottole - mafiosi e 'ndranghetisti come nella Locride o a Castelvetrano? O invece la città è sostanzialmente sana, ha gli anticorpi per fronteggiare lo sbarco dei capitali e dei metodi dei clan?

Il tema si ripropone da decenni. E ritorna a galla ora, proprio nel momento in cui è in corso il processo più importante al crimine organizzato in Lombardia, segnato dalle minacce di morte recapitate ai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, cui hanno raddoppiato la scorta: e sembra davvero un episodio che fa somigliare Milano a un territorio dell'Antistato. "Milano è la metropoli italiana in cui più si esaltano la compresenza e la cooperazione delle principali organizzazioni mafiose", scrive Dalla Chiesa. Il professore non è isolato. Nei giorni scorsi, dopo la delibera del Csm, su diverse chat di magistrati sono piovute critiche pesanti al Consiglio superiore, colpevole quasi di minimizzare la pericolosità del radicamento mafioso.

A queste critiche ha risposto Roberto Fontana, unico componente milanese del Csm, difendendo la delibera e invitando a non confondere Milano con realtà ben peggiori: "Esistono territori ad alta intensità mafiosa, territori con significative penetrazioni di criminalità mafiosa e territori in cui tale presenza può dirsi bassa", cataloga Fontana. Milano, dice, va inserita a metà strada: penetrazione sì, ma non alta. "Per quanto nel distretto di Milano vi siano stati negli ultimi vent'anni numerosi maxi processi in materia di criminalità organizzata mafiosa, io, operando una ragionevole comparazione con le forme e l'intensità del fenomeno (sotto il profilo del livello di penetrazione nel tessuto sociale) in alcune province del Sud, non avrei dubbi nel collocare la Lombardia nella seconda categoria".

Il consigliere spiega al Giornale: "Qui ci sono certamente imprenditori che impiegano i capitali mafiosi, perché pecunia non olet. Ci sono politici che si rivolgono a contesti criminali per ottenere voti. Ma non ci sono pezzi della società aggregati da valori mafiosi, non esiste un'egemonia culturale della mafia, non ci sono cognomi davanti ai quali ci si toglie il cappello".

Replica dal fronte opposto: "Il risultato è devastante - scrive Repubblica - il Csm finisce per riconoscere la mafia dove storicamente ha ucciso e sciolto Comuni. Molto meno dove ricicla, investe, corrompe e condiziona pezzi dell'economia legale". Ma al Consiglio superiore fanno presente che distinguere Milano da Palermo (e non solo Milano: il pericolo mafioso è stato "retrocesso" anche a Torino e Bologna) era necessario per consentire che a guidare la Procura milanese possano continuare ad aspirare bravi magistrati senza esperienza diretta in un pool antimafia che verrebbero altrimenti scavalcati.

E si ricorda che degli

ultimi capi della Procura solo uno, Manlio Minale, aveva indagato personalmente sul crimine organizzato: eppure anche sotto la guida di Borrelli, D'Ambrosio, Bruti Liberati e Greco ai clan vennero inferti colpi micidiali.