Altri locali aperti per ferie: pizze, testaroli e pulled pork

Ferragosto è appena trascorso (è andato bene il barbecue?) ma Milano è ancora semivuota. E chi resta e ha voglia di mangiar fuori dopo una giornata di lavoro agostano? Ecco un’altra lista di locali di buona qualità aperti per ferie. Per ogni tasca e gusto.

Acanto

Il ristorante dell’Hotel Principe di Savoia fino al 23 agisto è aperto solo a cena. La cucina dello Chef Matteo Gabrielli modernizza la tradizione italiana puntando su stagionalità e ottime materie prime. Alla proposta alla carta si affianca una selezione di piatti estivi: Tartare di gambero rosa con gazpacho di datterini, Burrata con pomodori arcobaleno, Branzino con battuto alla mediterranea.

Cucina Triennale

Il ristorante della Triennale, situato al Piano Parco e affacciato su un giardino di 7.300 mq, si pone come oasi di gusto per chi abbia voglia di visitare il museo o di farsi una passeggiata per Parco Sempione. Aperto tutto il giorno, la proposta gastronomica (affidata a T’a Milano) si adatta ai vari momenti della giornata. E alle 19,30 c’è l’Happy Rice, il risotto gratuito per tutti. Viale Alemagna 6.

Un Posto a Milano

Una vera oasi di campagna in città questa vecchia cascina tra Porta Romana e piazzale Lodi (via Cuccagna, 2) che si può vivere tutto il giorno: bar, cucina e foresteria. La cucina è guidata da Nicola Cavallaro e propone piatti di sostanza e fantasia come il Roast beef cotto sui carboni con cipolla in agro, salsa tonnata e cucunci e Ravioli ripieni di polpo e olive taggiasche.

Crocca

E una buona pizza? I sei locali milanesi di Crocca (California, Fiamma, Melzi d’Eril, Plinio, San Gregorio, Vigevano) sono sempre aperti con la loro pizza croccante e leggera e una carta che accoglie alcune edizioni estive. Tra esse Armonia Amara, che abbina la crema di rucola a fiordilatte d’Agerola, speck al ginepro Reinhold, noci, polvere di liquirizia e basilico.

Porcobrado

Ha raddoppiato questa insegna che porta la filosofia del food truck (quello originale è a Cortona) in un locale stabile senza però snaturare la sua anima. Ora è in via Jacopo dal Verme al 17 e al 19. Qui si viene per i panini a base di suini cresciuti liberi. Il risultato si vede nella succosità, esaltata da un pane eccellente e da salse homemade.

Veramente

Indirizzo affidabilissimo questo locale inaugurato nel 2024 in via Palermo 11, in Brera. La formula è semplice ma efficace: piatti della cucina della tradizione interpretati al loro meglio: Parmigiana di melanzane, Linguine alle vongole, Saltimbocca alla romana, Fiorentina, Tiramisù e il Gelato servito al tavolo in un gesto un po’ scenografico. Atmosfera vagamente rétro.

Speciale Osteria

In via Pastrengo 11, nel vivace quartiere di Isola, un’osteria che in pochi anni ha conquistato i buongustai milanesi per l’atmosfera convincente che non ricorre a trucchi, e per i buoni piatti per lo più milanesi a prezzi onesti, Tra le novità i Testaroli di Pontremoli con pesto di basilico genovese DOP, zucchine trombetta e pinoli. Arricchita anche la carta dei vini.