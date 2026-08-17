Braschi, da Masterchef a piazza del Duomo

Masterchef è certamente la trasmissione dedicata alla cucina più longeva e influente della televisione italiana. Eppure quanti sono i concorrenti che una volta usciti dal talent si sono fatti strada nel mondo della ristorazione? Pochi davvero.

Fa eccezione Valerio Braschi, che vinse l’edizione andata in onda nel 2017 all’età di appena 18 anni e che da allora, pur tra alti e bassi, ha sempre detto la sua, con un gusto della provocazione e un coraggio davvero rari per uno chef così giovane.

Dopo aver girovagato tra varie insegne, a Roma e Milano, l’ormai ventottenne chef romagnolo ha trovato il suo nido al The View, nell’indirizzo più prestigioso di Milano, piazza del Duomo, da un lato affacciato sulla mole delle della cattedrale e dall’altro lato sulla Galleria Vittorio Emanuele. Inizialmente il suo ristorante si trovava in un contesto un po’ confusionario, oggi invece è stato spostato in una sala interna più elegante e tranquilla. Braschi propone una cucina di grande stoffa, con una propensione ai gusti decisi, muscolari e che rappresenta un vero diario di viaggio della sua vita, con piatti come il Barracuda con cacciatora di pollo, mela verde e camomilla con foglie di curry dello Sri Lanka, lo Zhng Dàngng, un budino d’uovo delicato di chiara provenienza cinese, il balcanico Riso ajvare kaymak e il Glacier 51, un merluzzo pregiatissimo che arriva dalle profondità al largo dell’Australia, a cui li dona un tocco spagnolo con la salsa di rubia gallega. Tra i dessert una Bavarese al lime con riccio di mare. C’è un menu Contaminazioni da 150 euro.

Braschi ha talora il gusto di épater les bourgeois ma quando trova il senso della misura ha esiti davvero interessanti e l’impressione è che il meglio di sé debba ancora darlo. La sala è guidata da Michele Pirozzi, che fu compagno di avventura televisiva di Valerio. Carta dei vini interessante anche se senza troppe sorprese.

Il ristorante riapre dopo la chiusura estiva il 25 agosto.