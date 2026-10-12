Glenfarclas, compleanno tutto da bere

I compleanni lasciano spesso il tempo che trovano. Succede per gli esseri umani, figuriamoci per le distillerie. Che però hanno un vantaggio: quando spengono candeline «rotonde» spesso lanciano sul mercato imbottigliamenti eccezionali, dando così un senso molto concreto al tempo che passa. Per esempio, i 190 anni dall’inaugurazione di Glenfarclas non sono certo l’evento più imperdibile del millennio, ma il «190th anniversary» arrivato sugli scaffali e importato in Italia da Rinaldi vale senz’altro la fatica di un brindisi.

Ci sono due motivi. Il primo è legato al fatto che Glenfarclas è una delle poche realtà scozzesi ancora di proprietà di una famiglia (i Grant) e l’unica ad utilizzare ancora il fuoco diretto per riscaldare gli alambicchi, cosa che garantisce un corpo poderoso al distillato. Il secondo motivo è tecnico: il «190» è il terzo e ultimo imbottigliamento della serie «Trilogy», frutto di una selezione di 78 barili da parte del distillery manager Callum Fraser (miglior Master distiller scozzese dell’anno) e del direttore Douglas Belford. Un whisky che incarna perfettamente lo stile della casa, centrato sull’uso di botti ex sherry ricche e speziate, che ben equilibrano la potenza dello spirito.

Imbottigliato a 51,4% e tirato in edizione limitata, il Glenfarclas «190th anniversary» è una cosiddetta «sherry bomb», in cui le spezie dolci, il tabacco e i frutti rossi contribuiscono a creare un sorso confortevole e pieno. È proprio l’equilibrio fra le note fruttate (fichi secchi, cotognata e amarene sotto spirito), l’affascinante sentore di biblioteca e legno antico e il finale di cioccolato fondente la chiave della sua piacevolezza. Un compleanno che ha il gusto del Natale.

Glenfarclas «190th anniversary», 51.4%, 120 euro