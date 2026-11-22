La mixology - ovvero quell’arte di miscelare liquori che tanto somiglia all’alchimia - ci ha abituato a tutto, ma finora nessuno aveva ancora provato a trasformare l’architettura in cocktail.

Ci ha pensato Alessandra Lecis, la barlady di origine sarda che ha assunto il ruolo di Beverage expert di Casa Brera, l’hotel di lusso del gruppo Marriott in piazzetta Bossi. L’albergo 5 stelle luxury è ospitato in un edificio razionalista degli anni ’50 progettato da Pietro Lingeri e arredato con gli interni firmati da Patricia Urquiola: un vero e proprio gioiello architettonico celebrato nella nuova drink list di Etereo, il ristorante e skybar all’ottavo piano, con vista su Madonnina e City Life.

La nuova carta «The art of aperitivo» - con un menu fisico dalla grafica raffinata che gioca con disegni e carta di diverse consistenze - è composta da 12 drink divisi in tre atti: «Geometria & razionalismo» si ispira alle linee perfette della facciata con diverse declinazioni del classicissimo Martini cocktail («Equilibrio» con gin, sakè, lillet blanc e olio, e «1950», con vodka e vermut infuso al cappero sono puri e apollinei); «Materia & colore» è un’esplosione di drink gastronomici come «Rosso+», forse quello a cui Alessandra - già alla Punch Room del The Rome Edition e vincitrice della Rising Stars competition interna al gruppo Marriott - è più affezionata. Chiude il terzo atto, «Emozione & presenza», con cocktail dopocena, caldi e confortevoli, come la variazione di whisky sour «Sorriso nascosto» e «Ricordo», ispirato al vin brulè.

Sorprendenti sia le parecchie proposte analcoliche (una per atto), sia il signature drink «Etereo», aperitivo suadente con bitter, crema di cassis e soda al ciliegio. Lo stile di mixology di Alessandra, minimale e pulitissimo, con pochi ingredienti ben abbinati e garnish ridotto al minimo, sembra scelto apposta per le geometrie ortogonali del luogo. Un angolo di cartesiana bellezza sui tetti di Milano, dove la nuova drink list è disponibile tutti i giorni dalle 12.30 alla mezzanotte.