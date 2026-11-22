Alla cotoletta abbiamo dedicato una delle prime puntate di questa rubrica, qualche anno fa. L’occasione per tornare su questo grande classico della cucina milanese ci è offerta da un libro, dal titolo definitivo di Cotoletta, che è il primo volume della collana Piatto Forte di italiasquisita, curata da Alessandro Massi e Carlo Spinelli (Vertical, 96 pagine, 19 euro). Un viaggio nelle cotolette di tutta Italia che racconta storia, segreti e variazioni sul tema di un grande secondo che può diventare arte con i giusti accorgimenti. Ampio spazio nel volume è data alle proposte lombarde e da qui traiamo spunto per segnalare sette interpretazioni a noi vicine, tra ortodossia e trasgressione.

Ratanà

Il locale di Cesare Battisti (via Gaetano de Castillia, 28) ne fa una versione golosissima, con osso, non battuta e con burro chiarificato. Il tocco magico è la presenza della salvia, non messa a crudo ma utilizzata in cottura ad aromatizzare il tutto. Irresistibile.

Trattoria Arlati

In questa trattoria storica in zona Bicocca (via alberto Nota, 47) si pone cura particolare alle piccole incisioni praticate sui bordi della carne per evitare arricciature e alla doppia panatura che dà croccantezza e spessore. Tradizionalissima.

Masuelli San Marco

Altra trattoria storica (viale Umbria, 80) che se fa una versione ridotta (le «milanesine») con cubetti di fesa di vitello cotti tradizionalmente e serviti in accompagnamento a un Risotto allo zafferano. Mignon.

Trattoria del Nuovo Macello

È considerata la migliore cotoletta in città quella del locale della famiglia Traversone in via Lombroso 20. È servita scomposta in due pezzi. Un boccone attaccato all’osso e un boccone carnoso e alto. Perfetta (o quasi).

Al Garghet

Altra pietra miliare questo locale alla periferia Sud di Milano (via Selvanesco, 36) dove la città dialoga con la campagna incipiente. Qui si aggiungono grissini spezzati grossolanamente nella panatura. La carne è battuta ma senza eccessi e l’osso è conservato. Croccante.

Antica Osteria del Ronchettino

Lo chef di questo locale in via Lelio Basso 9, Eshak Nakhia, ne fa una versione «orecchia di elefante», ben battuta e larga: l’utilizzo di un taglio da un chilo di nodino di vitello, consente di condividerla in quattro commensali. Anche qui nella panatura sono usati grissini. Monumentale.

Ristorante Cracco

Chiudiamo con una provocazione. Nella cotoletta realizzata dallo chef Luca Sacchi, la carne non c’è. O meglio dà sostanza - con le parature di vitello e manzo - a una bagna proteica in cui una fetta di pane nero tostato viene immersa prima delle frittura nel burro chiarificato e a una bagna acetica con brodo di manzo ridotto nella quale viene tuffato lo stesso pane dopo la frittura. Illusionistica.