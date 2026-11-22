È un bel privilegio e una grande carezza a sé stessi concedersi un brunch domenicale al Giardino Cordusio, il locale al pian terreno di Palazzo Cordusio Gran Meliá in piazza Cordusio 2, uno dei luoghi che ha rivitalizzato un’area del centro che fino a qualche anno fa era solo banche e traffico.

Qui ogni domenica, dalle 11 alle 15 gli ospiti possono dedicarsi qualche ora di relax in un contesto sofisticato accompagnati dalla musica di un dj set con toni soft, fatto per salvaguardare le pigre chiacchiere festive.

Il Sunday Brunch di Giardino Cordusio costa 75 euro ed è costruito secondo una formula elastica. Intanto c’è un buffet dolce e salato a cui attingere secondo il proprio appetito e il proprio piacere. Ma non pensiate a quelle tavole imbandite con eccessi ben poco milanesi: il principio qui è quello di mettere sul bancone pochi piatti di elevata qualità ma continuamente riassortiti a garantirne la freschezza. Nella mia visita mi sono imbattutto nella Carne salada alla palermitana con rucola selvatica, in uno squisito Crudo di Mangalica, in certi Croissant salati con speck d’anatra e foglie di senape, in una trionfale Treccia di bufala, in un’Insalata di mare con salicornia e finocchio marino, in una casalinga Torta salata agli spinaci. C’è poi la possibilità di ordinare un piatto caldo dalla cucina: io ho scelto i Tortellini artigianali con panna e prosciutto, così anni Settanta, e non mi sono pentito. Ma si può optare per piatti alle uova di stampo internazionale come Egg Benedict o Omelette florentine. Il buffet dei dolci è altrettanto attraente: viennoiserie, Crostata con crema pasticcera e frutta fresca, Millefoglie al gianduja. In più una cinematyografica fontana di cioccolato. Nella formula sono compresi un calice di Ferrari Maximum Blanc de Blancs, una bevanda calda, acqua e coperto. A parte si possono ordinare gli ottimi i drink (evidenziatore per i Bloody Mary). Il servizio in alcuni momenti va un po’ in affanno. Ma è domenica e nessuno ha fretta.