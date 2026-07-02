Lavazza Moka Style, il rito e il gusto della classica moka sposa la praticità delle capsule

Per noi italiani – e non solo – bere il caffè espresso non è solo assaporare una semplice bevanda, ma è un vero e proprio rituale che molto spesso ci accompagna per tutta la giornata, dalla colazione al dopo pasto, passando alle pause che danno ritmo alla nostra giornata.

Tutto il gusto della Moka

Per coniugare alla perfezione la tradizione della Moka con la vita frenetica che spesso accompagna la nostra quotidianità nasce Lavazza Moka Style, definita in una semplice, ma importante promessa, ovvero “Tutto il gusto della moka in un gesto”.

Capsule Lavazza compatibili con macchine Nespresso

Lavazza Moka Style sono le nuove capsule Lavazza compatibili con macchine Nespresso, capaci di racchiudere una miscela di pregiate qualità di Arabica e Robusta selezionate. La tostatura è infatti studiata appositamente per esaltare le note di cacao, spezie e nocciole, supportando corpo e intensità, praticamente la ricetta che caratterizza la nostra tradizionale e irresistibile moka.

Due speciali tappe per svelare una rivoluzionaria novità

Per presentare al grande pubblico “Moka Style”, Lavazza ha scelto una cornice originale capace di rappresentare una spaccato della nostra quotidianità, ovvero mercato. Quest’ultimo infatti rappresenta uno spazio urbano fatto di relazioni, piccoli gesti e ritualità giornaliere.

Sono previste due speciali tappe: la prima l’1 e 2 luglio, presso il suggestivo Mercato Isola di Milano e la seconda a Genova il 16, 17 e 18 luglio, nella storica cornice del Mercato Orientale. In queste due occasioni, tutti gli appassionati di caffè non solo avranno la possibilità di degustare il nuovo Lavazza Moka Style, ma saranno anche guidati alla scoperta del rituale più adatto a loro che verrà rappresentato in una digital postcard.

Sarà inoltre possibile ritagliarsi un momento di relax ascoltando una playlist musicale, leggendo un digital magazine o addirittura scoprire consigli ispirati al proprio segno zodiacale, momenti da concedersi per vivere meglio, grazie alla collaborazione speciale con l'astrologa Ginny Chiara Viola di Una Parola Buona Per Tutti.

Marco Barbieri, Marketing Director Italy di Lavazza ha dichiarato: “il consumatore moderno cerca la praticità, ma

non vuole rinunciare all’esperienza di gusto della moka tradizionale. Con Moka Style offriamo proprio questo: un ponte ideale tra due mondi, parlando direttamente a chi oggi già alterna la capsula alla moka tradizionale.”







