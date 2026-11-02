Rum Tepuy e la magia Sherry Cask

Ogni tanto fa bene ricordare che il rum è frutto della terra e che è proprio la terra a infondere un’anima alla canna da zucchero e dunque al distillato. Quindi ben venga Tepuy, il rum venezuelano che prende il nome dalle montagne con la cima piatta che emergono dalla foresta pluviale.

«L’altezza della perfezione» è lo slogan che Tepuy si è dato, un omaggio alla natura e alla pazienza dei produttori, che puntano sull’invecchiamento tropicale dei barili. Tutto nasce dalla leggenda del pilota americano Jimmy Angel, che negli anni ’50 atterrò sulla vetta di una di queste cime, rimanendoci per trent’anni.

Tepuy, importato in Italia da Compagnia dei Caraibi, è prodotto da Destileria Unidas Group, della famiglia Ballestreros, nell’impianto aperto nel 1959 ai piedi della Cordigliera delle Ande. Tre diversi sistemi di distillazione, come storicamente accade in Venezuela anche per il più famoso Diplomatico: alambicco pot still per le basi più pesanti, batch kettle per le medie e alambicchi a colonna per le frazioni più leggere. Il rum poi compie un affinamento conclusivo in botti ex sherry, che aumentano la complessità aromatica.

Due sono le espressioni arrivate sugli scaffali: «Monumento» e «Destino». Tepuy Monumento è il top del core range della casa, un blend invecchiato 12 anni che viene arricchito da un passaggio finale in botti di sherry Pedro Ximeenz, Oloroso e Amontillado. Profondo, elegante, con una grande ricchezza di frutto e spezie, riesce a bilanciare la dolcezza del «ron» di stile spagnolo con il legno. Teppuy Destino è invece un rum più leggero e versatile, distillato in kettle still e affinato in Amontillado. Morbido, teso sulle note della vaniglia e della nocciola, funziona bene anche in mixology. Da segnalare la bottiglia, riproduzione dei monti Tepui.

Tepuy Monumento (39.90 euro) e Tepuy Destino (29.90 euro), 40%