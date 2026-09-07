Spaghetti con le vongole: l’estate che non finisce mai

La pasta con le vongole, che in Campania si chiama «pasta a vongole», è uno dei primi di mare più classici della cucina italiana. Nato come piatto povero della tradizione marinara della Costiera, si è negli anni «imborghesito», diventando un vero piatto nazionale che, quando ben eseguito, sa di mare come poche altre preparazioni. Ecco dove trovarne versioni sopraffine a Milano.

DaV by Da Vittorio Louis Vuitton

La famiglia Cerea propone nel suo «café» recentemente aperto nel cuore del Quadrilatero della Moda gli Spaghetti alle vongole a 30 euro, oppure una versione decisamente più «Montenapo» con 10 grammi di caviale e crème fraîche, a 70 euro. Tradizione popolare trasformata in lusso accessibile.

Trattoria Tina

Vi abbiamo raccontato di recente dell’apertura di questa trattoria elegante in via Altaguardia 16, in zona Porta Romana. Tra i soci Matias Perdomo e Simon Press di Contraste, ma la cucina è quella semplice e pulita di Arianna Consiglio, giovane siciliana dalle idee molte chiare, che si manifestano nelle cremosissime Linguine con vongole tutte sgusciate, di grande espressività. Il prezzo, abbordabilissimo, è di 18 euro.

Da Giacomo

Costano invece 30 euro le Linguine con vongole veraci di questa storica insegna in via Sottocorno, al centro di un sistema gastronomico cittadino piuttosto complesso. Nel 2025 Foster Magazine li ha definiti, un po’ provocatoriamente «la ricetta più milanese di Milano»: l’idea è che il pesce sia entrato da decenni nella cultura gastronomica borghese della città.

Trattoria del Pescatore

Ha cinquant’anni questo basilare ristorante di mare diPorta Romana, al numero 5 di via Atto Vannucci, di ispirazione inizialmente sarda che si è poi progressivamente «nazionalizzata». Ha nel menu Spaghetti alle vongole con bottarga: già nel 2021 definiti dalla Cucina Italiana «una garanzia» della scena gastronomica meneghina.

Lu Mare

Trattoria gallipolina aperta di recente in via Edoardo Porro 8b dagli stessi titolari della vicina Osteria Popolare Pugliese, propone una semplice cucina marinare di ispirazione salentina. Ed è tipica del «tacco d’Italia» la tria, una sorta di tagliatella spessa e irregolare ottenuta impastando acqua, sale e farina di grano duro integrale, condita con vongole e fiori di Zucca e proposta al prezzo di 16 euro.

A’Riccione Bistrot

Un locale che è la versione più informale della classica insegna che è stata l’antesignana della grande cucina di mare a Milano. Si trova in via Procaccini 28 e vanta un basco pescheria entusiasmante e ricchi plateau. Tra i primi però non mancano mai i classicissimi Spaghetti alle vongole veraci, al prezzo di 28 euro.

Pepe - Barra Italiana

L’ultimo locale in ordine di tempo del gruppo Langosteria (anzi, del Buonocore Hospitality Group), al quarto piano del Palazzo Fendi al numero 9 di corso Matteotti, è un locale di solo bancone che mantiene lo spirito dell’insegna ma lo declina in uno stile «da bancone», informale e divertente. Tra i piatti gli Spaghetti vongole e bottarga di grande godibilità.