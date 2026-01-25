Carnevale 2026: ecco quando si festeggia quest'anno

Ora che le festività natalizie non sono altro che un lontano ricordo, l'attenzione di chi è alla ricerca di un motivo per festeggiare è tutta rivolta al Carnevale 2026. Una festività caratterizzata da maschere più o meno elaborate, coriandoli colorati, cibo tradizionale e riti che non sono mai cambiati. Quello che invece cambia a cadenza annuale è proprio la data in cui cadono le celebrazioni carnevalesche. Questo perché il calendario del Carnevale è legato a quello religioso della Pasqua. La fine del Carnevale, infatti, coincide con l'inizio del periodo di Quaresima, che viene inaugurato dal Mercoledì delle Ceneri. Quindi, per capire quando ci saranno i festeggiamenti per il Carnevale 2026 bisogna prima di tutto capire in quale domenica si celebrerà la Pasqua 2026.

Proprio come il carnevale, infatti, nemmeno Pasqua ha una data fissa. Questo perché, secondo la tradizione, la festa in cui viene ricordata la resurrezione di Cristo viene celebrata nella prima domenica dopo la prima luna piena dell'equinozio di primavera. Il ricorso al calendario lunare per sancire il giorno di Pasqua è legato alla tradizione della Pasqua ebraica, da cui quella cristiana trae in parte origine. Quest'anno Pasqua sarà festeggiata il 5 aprile, una data leggermente tardiva rispetto agli anni in cui si è festeggiata a marzo: e proprio questa calendarizzazione fa sì che anche Carnevale subisca un "ritardo" rispetto alle aspettative. L'ultimo giorno del Carnevale 2026, perciò Martedì Grasso, sarà il 17 febbraio, con il Mercoledì delle Ceneri atteso per il 18 febbraio. Il Giovedì Grasso, invece, cade il 12 febbraio. Infine, la Domenica di Carnevale si festeggerà domenica 15 febbraio, una data un po' problematica perché le sue celebrazioni coincidono con il weekend di San Valentino e, dunque, con la festa dedicata agli innamorati.

Ciò non toglie che nei giorni predisposti alla festa, saranno in molti quelli che si maschereranno, mangeranno frappe e castagnole e utilizzeranno il tempo per godere a pieno della vita e del cibo. In effetti, come si legge anche su Focus, il termine Carnevale deriva dalla frase latina carnem levare, che significa letteralmente "togliere la carne". Il termine fa dunque riferimento al banchetto tradizionale del Martedì Grasso, una vera e propria abbondanza luculliana che serviva a prepararsi alle settimane di digiuno e di astinenza della carne tipica del periodo della Quaresima.

Come ogni anno, il Carnevale 2026 sarà festeggiato lungo tutta la penisola italica, con appuntamenti diventati ormai tradizionali, come il, attivo dal 31 gennaio al 17 febbraio - con le canoniche maschere, le cene di gala e i cortei acquei - e il, che inizierà il 1 febbraio con i giochi pirotecnici, e si concluderà con l'ultimo(la tradizionale sfilata dei carri di cartapesta) nel giorno di Martedì Grasso.