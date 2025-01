Donald Trump non è il primo presidente pregiudicato. Ecco il bizzarro precedente

Ulysses S. Grant

Donald Trump è il primo presidente pregiudicato della storia degli Strati Uniti, ma il Washington Post segnala un altro bizzarro precedente: “nel 1872, il presidente Ulysses S. Grant fu arrestato all'angolo tra la 13a e la M Street a nord-ovest di Washington. Grant, lui che aveva guidato il Nord alla vittoria nella Guerra Civile, fu fermato per eccesso di velocità della sua carrozza trainata da cavalli. Il presidente amava la velocità senza limiti e la polizia aveva ricevuto denunce per eccesso di velocità delle carrozze: una madre e un bambino furono investiti e gravemente feriti, per cui l'agente West fu inviato a indagare e mentre parlava con i testimoni, un altro gruppo di carrozze in corsa si diresse verso di lui, una era guidata dal presidente degli Stati Uniti.



Secondo la cronaca del quotidiano Star "Il poliziotto West ha alzato la mano per fermarli. Grant ha avuto qualche difficoltà a frenare la corsa, ma ci è riuscito." "Ebbene, agente", disse, "che cosa vuoi da me?" West ha risposto: “Voglio informarla, signor Presidente, che sta violando la legge accelerando su questa strada. La sua guida veloce, signore, è stata d'esempio per molti altri gentiluomini.



"Il presidente si è scusato, ha promesso che non sarebbe successo di nuovo ed è scappato al galoppo. La sera successiva, West stava pattugliando l'angolo tra la 13esima e la M Street quando il presidente irruppe di nuovo, questa volta accelerando così velocemente che gli ci volle un intero isolato per fermarsi. Grant era arrogante e aveva un "sorriso sul volto", riferì lo Star, che lo faceva sembrare "uno scolaretto che era stato colto in flagrante atto da un insegnante".Ha detto: "Pensa, agente, che stessi violando le leggi sulla velocità?" "Sì, signor presidente", ha detto West. Grant si scusò: non aveva idea di andare così veloce.



West era comprensivo ma fermo."Mi dispiace molto, signor Presidente, doverlo fare", disse, "perché lei è il capo della nazione, e io non sono altro che un poliziotto, ma il dovere è dovere, signore, e dovrò farlo, metterla agli arresti. A Grant fu richiesta una cauzione di 20 dollari e il giorno successivo ci fu il processo.

"Trentadue donne dal carattere e dall'ambiente più raffinati vennero volontariamente in tribunale e testimoniarono contro gli autisti", riferì lo Star: il giudice impose “pesanti multe” e un “severo rimprovero” agli “autisti” che superavano i limiti di velocità, tra cui il presidente. Ma Grant non si presentò in tribunale”.