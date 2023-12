Moto, in Thailandia 9 su 10 ne hanno una. Italia prima in Europa

Quanti motociclisti ci sono in Italia? La percentuale di chi guida un ciclomotore nel nostro Paese, nonostante la presenza piuttosto diffusa nelle strade, non è così alta: solo il 26%. Gli italiani preferiscono le quattro ruote alle due non solo per comodità, ma perché quella di prediligere l'automobile alla moto è un'abitudine sedimentata segnatamente nelle nazioni occidentali. E per le quali peraltro, in diversi casi, è richiesta una patente a parte.

I primi a livello globale sono i thailandesi. L'87% della popolazione in Thailandia possiede una motocicletta o uno scooter. Un dato che si spiega con l'elevata densità abitativa, ma che porta con sé i suoi rischi: secondo l'Oms, nel Regno asiatico la circolazione stradale è la più pericolosa del mondo. Al secondo posto c'è subito il Vietnam, con l'86%, mentre in terza e quarta posizione si collocano Indonesia (85%) e Malesia (83%). Fuori dalla top 5 ci sono poi Cina, India e Pakistan, tutti Stati dunque popolosissimi in cui le persone restano più spesso imbottigliate nel traffico. E dunque, per sfuggire agli ingorghi, avere uno scooter può rappresentare un asso nella manica.

L'Europa è nella parte bassa della classifica: oltre all'Italia, 12esima, c'è la Spagna (19esima con il 17%) e a seguire Germania (20esimo posto, 16%) e Francia (12%). In America il 14% guida una motocicletta. In Giappone, dove hanno sede Yamaha, Kawasaki e tante altre case produttrici di motocicli più o meno note, le persone che scelgono le due ruote rappresentano il 21% degli abitanti.

Le motivazioni per cui dunque un cittadino è più propenso a usare un ciclomotore piuttosto che una macchina sono, come detto, la velocità del mezzo di trasporto, ma anche le dimensioni ridotte rispetto a quelle di una vettura che occupa più spazio in un parcheggio. In città soprattutto può essere una soluzione più economica ed efficiente dell'auto. Ma chi ama la motocicletta, va detto, la ama a prescindere da questi evidenti benefici.